Madagascar: Kmf-Cnoe - Il faudrait considérer les votes blancs

Le Kmf-Cnoe s'est prononcé, suite à la publication des résultats provisoires par la CENI.

A la suite de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante, de l'élection présidentielle du 7 novembre dernier, le Kmf-Cnoe s'est exprimé. Cette ONG, qui a pour objectif l'observation des élections et l'éducation des citoyens, prône l'apaisement et l'attente dans la sérénité des résultats officiels publiés par la HCC. D'après Rasoarimalala Patricia du Kmf-Cnoe, il faudrait tenir compte des votes blancs. Mais l'on se demande si ce sera faisable ? Elle estime, par ailleurs, que les électeurs devraient analyser plutôt les programmes des deux candidats qui vont passer au deuxième tour, et ce, afin de bien choisir le candidat qui leur convient.

Renforcement de l'éducation. Faut-il rappeler que lors de leur déclaration préliminaire du 10 novembre dernier, portant notamment sur l'élection présidentielle du 7 novembre, le Kmf-Cnoe, la commission épiscopale Justice et Paix et l'association Liberty 32, ont proposé le renforcement de l'éducation des citoyens - par les partis politiques, les associations, les organisations gouvernementales et non-gouvernementales sur l'utilisation des réseaux sociaux afin d'éviter les polémiques susceptibles de générer des troubles, et pour bannir toute forme de provocation. Ils n'ont pas manqué également de souligner la baisse du taux de participation par rapport aux autres élections.

Ils ont aussi fait la remarque que des membres du bureau de vote n'hésitent pas à faire état d'un comportement partisan pendant qu'ils montrent aux électeurs comment cocher la case du bulletin unique, ils désignent toujours la case qui correspond au même candidat.