Madagascar: Rock - Va pour un « Freedom Fest » chrétien

Du rock ? Oui mais plus encore, du rock chrétien comme beaucoup de jeunes en demandent. Ce sera au Skate Park Antanimena pour un « Fredom Fest » samedi.

Par sa grâce, je suis ce que je suis ! Petit ou grand, chaque être humain aspire à la paix, à la prospérité et les trouvent toujours en Dieu. Pour les jeunes chrétiens du monde entier, la musique reste une expression de louange par excellence. A Madagascar, après « Tana Gate of Praise », vient maintenant le « Freedom Fest », ce grand spectacle de rock qui rassemblera une pléiade de rockeurs chrétiens au Skate Park samedi.

Vespers Collective et Streetsong primeront dans la programmation de cette première édition. Deux formations qui rassemblent des jeunes « worship leader » de tout Madagascar. Des groupes qui montent et qui ont chacun leurs propres identités, et qui ont fait du rock leur musique de prédilection.

« Ce spectacle a pour visée d'être un rendez-vous pour les amateurs de musique chrétienne incontournable. Notre but est de partager, de faire goûter, de propager la liberté qui est en Jésus-Christ à travers la louange » souligne l'organisateur de chez Hlabel.

Comme Jésus. Si les deux groupes ne sont pas encore connus du public, Streetsong est parti d'un concept qui vient de la rue. Suivant la voie de leur maître, les membres œuvrent dans la rue comme Jésus. « Nous louons et partageons la bonne nouvelle dans la rue aux passants, comme Jésus, et notre but est de remplir la ville de chants de louanges » avancent ces jeunes. Leur musique est à base de pop-rock peaufiné avec d'autres styles selon le feeling. Quant au Vespers, c'est un collectif d'artistes psalmistes indépendants qui rassemble des passionnés d'art et de culture. Leurs objectifs : laisser libre cours à la création artistique tout en incitant les jeunes à découvrir, et explorer chaque talent « Pour la gloire de Dieu ». Leur musique tourne essentiellement autour de l'indie, la pop, le rock, le « contemporary worship » et le folk.

Après cette édition qui s'annonce prometteuse, le festival se tiendra annuellement et se fixe comme objectif de propulser les nouveaux talents dans le monde de la musique chrétienne. Mais d'abord, focus sur Vespers et Streetsong.