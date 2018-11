Madagascar: Un duel de titans qui se prépare

Les récriminations ont été nombreuses lors de cette élection présidentielle, et en dépit des anomalies constatées, les résultats proclamés par la CENI se sont imposés à tous. Néanmoins, c'est la HCC qui, au vu des requêtes déposées, publiera les chiffres définitifs de ce premier tour. Mais à moins d'une surprise tout à fait improbable, le deuxième tour opposera Marc Ravalomanana à Andry Rajoelina.

Le monde politique ainsi que l'opinion ont intégré le fait que les résultats provisoires publiés par la CENI ne devraient pas beaucoup différer de ceux proclamés par la HCC. Néanmoins, le camp d'Andry Rajoelina ne décolère pas et affirme avoir été floué. Il exige un audit du logiciel de la CENI. Mais en dépit de toutes les critiques faites, les équipes des deux candidats en tête se préparent à ce deuxième tour qui devrait être très serré. Les manœuvres d'approche des candidats éliminés s'opèrent dans la discrétion. Les comités de soutien sont en train de se former et c'est beaucoup plus la force de conviction du candidat qui est mise en avant que les moyens matériels.

Les résultats définitifs de ce premier tour seront proclamés au plus tard le 25 novembre par la HCC. Les cinq jours à venir vont donc être mis à profit par les entourages des candidats n°13 et n°25 pour ratisser large. Ces derniers ont déjà une base électorale solide, mais il leur faut attirer les électeurs qui sont encore indécis. Une fois connu le verdict de la HCC, les machines électorales vont se mettre en branle. A partir du 3 décembre, les meetings vont se multiplier. Les messages distillés devront être porteurs, les arguments convaincants. Chaque candidat aura son style. Celui flamboyant de l'un s'opposera à l'approche plus simple de l'autre. Ce sera un duel de titans. Qui l'emportera ? On le saura le 19 décembre prochain.