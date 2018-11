Madagascar: Retour sur les bancs de l'école - L'espoir d'une année scolaire sans grève

Les candidats aux examens officiels issus des établissements publics ont été particulièrement perturbés par trois mois de grève des enseignants durant l'année scolaire 2017-2018. Photo d'archives.

Les cloches ont sonné, hier, le début de la nouvelle année scolaire dans tous les établissements publics de Madagascar. Une rentrée sous le signe de l'austérité pour les parents d'élèves qui ont sué sang et eau pour réunir les fournitures des élèves et assurer leurs frais d'inscription. Dans le niveau primaire, les responsables d'établissements dans certaines écoles primaires publiques (EPP) ont repoussé jusqu'à la rentrée la clôture des inscriptions et le paiement des frais y afférents afin de donner un peu plus de temps aux parents d'élèves pour réunir l'argent nécessaire pour couvrir les dépenses liées à la rentrée. Il y a encore deux semaines, en effet, on ne se bousculait pas encore au portillon pour inscrire les élèves dans certaines EPP d'Antananarivo, faute de moyens.

De leur côté, les petits écoliers, les collégiens et les lycéens estiment leurs vacances un peu courtes, notamment pour les élèves de Terminales qui ont raté le baccalauréat et qui devront redoubler. Pour ces recalés, les vacances n'ont duré que six semaines. Les parents, quant à eux, espèrent que cette année ne sera plus perturbée par les grèves des enseignants, comme c'était le cas durant l'année scolaire précédente. Une grève particulièrement longue qui a eu des répercussions sur les élèves candidats aux examens officiels.