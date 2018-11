Ile Maurice: Trafic de drogue - Une nouvelle peine de prison pour Curly Chowrimootoo?

Coupables ou non coupables ? Curly Chowrimootoo et Louis Rico Jean Yves Aristide devront patienter pour le savoir. Le juge Patrick Kam Sing, siégeant aux Assises, a décidé hier, lundi 19 novembre, que le verdict sera rendu à une date ultérieure.

Louis Rico Jean Yves Aristide et Curly Chowrimootoo, qui purge actuellement une peine d'emprisonnement de 22 ans pour trafic d'héroïne et 5 ans pour blanchiment d'argent, sont accusé d'avoir tenté de prendre possession de 90,3 grammes d'héroïne d'une valeur marchande de plus de Rs 1 million, le 8 mars 2012. Selon l'acte d'accusation, leur plan a été déjoué à la suite de l'intervention des officiers de la douane et de la police.

«The prosecution's case rests on inferences», a fait ressortir Me Shakeel Mohamed, qui représente Curly Chowrimootoo, lors de sa plaidoirie en Cour suprême. Me Jenny Mootealloo, dont les services ont été retenus par Louis Rico Jean Yves Aristide, a, elle, réservé sa plaidoirie en attendant le jugement.

De son côté, Me Azam Neerooa, du bureau du Directeur des poursuites publiques, a affirmé qu'il y a eu «un commencement d'exécution» et estime que cette drogue aurait été utilisée à des fins de distribution au vu de la valeur marchande.