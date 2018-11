Algérie: Mme Benghabrit satisfaite de l'intérêt porté aux questions pédagogiques

Annaba — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, a exprimé, lundi au second jour de sa visite de travail à Annaba, sa "satisfaction" face à l'intérêt porté par la famille du secteur aux questions pédagogiques et à la volonté de "tous les partenaires" de promouvoir la formation et le niveau d'assimilation à l'école algérienne.

"La prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles des enseignants et fonctionnaires et l'amélioration des conditions de scolarité des élèves a mené aujourd'hui la famille de l'éducation à s'intéresser davantage aux aspects pédagogiques qui s'inscrivent au coeur des réformes visant l'amélioration des performances de l'école et le développement de la qualité de l'enseignement", s'est félicité la ministre.

Elle a dans ce sens ajouté que les préoccupations pédagogiques exprimées à Annaba par la famille de l'éducation et les partenaires sociaux au cours des deux rencontres tenues avec les cadres du secteur, les représentants des syndicats et de la fédération des parents d'élèves "confirment l'orientation vers la prise en charge des questions pédagogiques et l'instauration des réformes qui permettent de relever le défi de la qualité de l'enseignement".

Lors des différents points de sa visite dans les deux communes d'Oued Aneb et Sidi Amar, la ministre a insisté sur l'importance d'avoir "une vision prospective" pour anticiper la progression des effectifs scolarisés et éviter le phénomène de sur-occupation des classes qui affecte la qualité des performances.

Elle a appelé à aménager "les espaces internet et les utiliser pour améliorer l'acte pédagogique" ainsi qu'à encourager les activités culturelles, artistiques et de loisirs qui "favorisent l'épanouissement des talents des élèves".

L'école algérienne "se dirige vers la généralisation du raccordement des établissements scolaires à l'internet", a indiqué Mme Benghabrit préconisant l'exploitation de ce support technologique pour "améliorer la pratique pédagogique".

La ministre de l'Education a procédé notamment à l'inauguration de l'école primaire Moussa Kouri et le CEM Gouasmi Bachir dans la nouvelle ville Dhraa Errich ainsi que l'école primaire Bahi Amar dans la commune de Sidi Amar.

Elle a en outre assisté au théâtre régional Azzedine Medjoubi à la cérémonie de célébration du Mawlid Ennabaoui animée par plusieurs établissements scolaires de la wilaya.