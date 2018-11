Algérie: Mise en oeuvre du dispositif relatif au maintien des personnes âgées dans leur milieu familial

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Ghania Eddalia a indiqué, lundi à Alger, que son secteur s'attelait à la concrétisation du dispositif relatif à la "médiation sociale pour maintenir les personnes âgées dans leur milieu familial".

"Le secteur de la solidarité nationale s'emploie à concrétiser une série de dispositifs sociaux s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi 10-12 relative à la protection des personnes âgées et la politique nationale de protection des personnes âgées", a fait savoir Mme Eddalia, lors d'une cérémonie organisée au Foyer pour personnes âgées à Dely Ibrahim en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohammed Aissa.

Elle a cité, à ce propos, "le dispositif de la médiation familiale et sociale eu égard ses objectifs humanitaire et social imprégnés des valeurs de l'Islam".

Cette démarche vise à "maintenir les personnes âgées dans leur milieu familial comme symboles de sagesse et de bénédiction, et comme mécanisme social à même de renforcer les liens familiaux et les relations humaines entre les membres de la famille", a expliqué Mme Eddalia.

La ministre a rappelé, dans ce sens, "les autres dispositifs d'accompagnement et d'aide à domicile destinés aux personnes âgées vulnérables socialement ou souffrant de problèmes de santé, ainsi que le soutien accordé aux descendants de cette catégorie dans le but de maintenir les personnes âgées dans leur milieu naturel, en l'occurrence la famille".

A cette occasion, la ministre a appelé la société civile, les centres de recherche et les mosquées à intensifier et coordonner les efforts "pour l'éradication des fléaux sociaux en mettant en place des programmes de sensibilisation permettant de répandre les valeurs du prophète (QSSSL) dans le cadre d'un discours religieux et social modéré imprégné d'amour, de paix et du vivre-ensemble".

Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a mis en exergue les efforts consentis par l'Etat en matière de prise en charge des franges vulnérables, notamment les personnes âgées, soulignant que ce travail de solidarité puise ses fondements dans "valeurs de la société algérienne".

Rappelant l'importance de la célébration du Mawlid dans le but de diffuser les valeurs de l'amour, la solidarité, et la fraternité, M. Aissa a rappelé le devoir de "prise en charge des personnes âgées comme stipulé dans le saint Coran".

Dans le même cadre, la cérémonie a vu la distribution de cadeaux symboliques aux pensionnaires du Foyer pour personnes âgées de Dely Ibrahim comptant 70 femmes.