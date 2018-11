Mali/Gabon: Les excuses de Denis Bouanga après la défaite contre le Mali

Etincelant depuis qu'il a choisi de jouer pour son pays le Gabon, Denis Bouanga a été méconnaissable samedi dernier. L'ailier de Nîmes Olympique, très attendu contre le Mali en éliminatoires de la CAN 2019 samedi dernier, a été plutôt terne sur le terrain et n'a pas répondu aux attentes du public gabonais.

Pire, les Léopards ont perdu la rencontre (0-1) et se compliquent sérieusement la tâche avant d'aller affronter les Hirondelles du Burundi en mars 2019. Un déplacement très périlleux, quand on sait que la sélection burundaise garde toutes ses chances de participer pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique et ne se laissera pas faire à domicile.

Après le match, Bouanga, conscient de sa mauvaise prestation, a présenté ses excuses aux Gabonais.

« Toutes mes excuses au peuple gabonais pour le match que j'ai effectué contre le Mali », a-t-il écrit sur son compte Twitter. « Je tâcherai de me rattraper au prochain match contre le Burundi pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun ! Et encore merci d'être venus nombreux au stade nous encourager », ajoute l'ailier nîmois.

Il faut dire que les absences de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina n'ont pas aidé Denis Bouanga qui s'est senti un peu seul dans l'attaque des Léopards.

