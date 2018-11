Afrique: CAN 2019 - Stéphane Sessegnon y croit malgré tout

Stéphane Sessegnon ne perd pas espoir. Absent contre la Gambie ce week-end à l'occasion de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2015, le milieu de terrain des Ecureuils a vu ses coéquipiers perdre chez les Scorpions sur le score de 3-1. Une déception quand on sait que c'est le Bénin qui a ouvert le score lors de cette rencontre sur une somptueuse tête de Steve Mounié.

Pour le capitaine de la sélection béninoise, rien n'est perdu en dépit de cette défaite. Dans un post sur sa page Facebook, Sessegnon estime que l'espoir est encore permis.

« Nous avons connu un déplacement compliqué en terre gambienne mais cette défaite ne doit pas nous éloigner de nos objectifs car tout se jouera désormais lors de la dernière journée. Bravo à mes coéquipiers qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes ainsi que le peuple béninois qui a vécu précieusement chaque moment de cette rencontre. Oui l'espoir est encore permis pour la qualification CAN Cameroun 2019. Restons soudés et croyons-y avec détermination et travail. Rendez-vous lors de la dernière journée. Merci à toutes et tous », a-t-il écrit.

Le Bénin peut encore y croire, surtout que le Togo n'a pas su profiter de sa défaite contre la Gambie et s'est également incliné à domicile contre l'Algérie 1-4, permettant aux Fennecs d'obtenir leur ticket pour le Gabon.

C'est donc à une véritable finale qu'on assistera entre Bénin et Togo en mars 2019, à l'occasion de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN.