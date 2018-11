Ghana/Afrique du Sud: Mondial Féminin U17 - Le Ghana vise la 1ère place, l'Afrique du Sud la qualification

C'est la troisième journée de la phase des poules du Mondial Féminin U17 de la FIFA, Uruguay 2018. Le Ghana déjà qualifié pour les quarts de finale, tentera de s'adjuger la tête du Groupe A. Dans le Groupe B, rien n'est encore joué, l'Afrique du Sud après une défaite et un nul possède reste toujours en course pour la qualification.

Le groupe A est le seul groupe où l'on connaît déjà les deux équipes qualifiées pour les quarts de finale du Mondial Féminin U17, à savoir le Ghana et la Nouvelle-Zélande. Leur confrontation lors de cette dernière journée servira à déterminer leur classement final et donc, en dernier lieu, leur adversaire en quarts de finale. Situation inverse dans le groupe B, où toutes les équipes peuvent encore s'ouvrir les portes des quarts de finale. Le mardi 20 novembre, le Japon affrontera le Mexique et l'Afrique du Sud sera opposée au Brésil. Les Sud-Africaine doivent s'imposer sur la plus large différence de buts possible et espérer un faux pas du Japon ou du Mexique.

Programme de ce mardi

Groupe A : Ghana - Nouvelle-Zélande

Groupe B : Afrique du Sud - Brésil