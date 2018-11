Tunisie: Le bateau Bourassine accoste au port

Il est vrai que l'incident a suscité une vague d'indignation à travers les médias tunisiens et étrangers, mais au lieu de féliciter l'équipage de ce bateau pour avoir sauvé une embarcation en panne et ayant à son bord treize jeunes Tunisiens, il a été jugé complice et arrêté par les autorités italiennes. Il a fallu des interventions de la part du consul général tunisien en Italie, de plusieurs personnalités du ministère des Affaires étrangères, des associations humanitaires, des ONG, des activistes... pour que justice soit rendue.

A l'arrivée, applaudissements et youyous ont fusé de partout pour exprimer la joie des présents.

Dans son allocution, Chemseddine Bourassine, propriétaire du bateau et président de l'association «Le pêcheur» pour le développement et l'environnement, a exprimé sa reconnaissance et remercié tous ceux qui se sont associés à eux par leur appui et leurs manifestations pacifiques à Zarzis, Tunis et Paris, citant particulièrement le soutien moral et le rôle joué par le Dr Salem Labiadh, membre de l'ARP et originaire de Zarzis.