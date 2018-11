Congo-Kinshasa: Programme d'action de Shadary - Germain Mbeku salue et invite les congolais à s'en approprier !

"Le Congo mon choix, le Congo mon devoir", c'est l'intitulé du projet de société du candidat du Front Commun pour le Congo à la présidentielle 2018, Emmanuel Ramazani Shadary. Ce projet qui a été dévoilé au public le lundi 19 novembre au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa est éclaté en quatre axes principaux.

Le candidat du FCC va, dès son élection à la tête du pays, lutter contre la fraude, l'abus du pouvoir, l'impunité, la corruption et vaincre le clientélisme. Estimé à 86 milliards de dollars américains, le programme d'action de Ramazani Shadary a été salué par l'ensemble des acteurs politiques qui ont été à la Salle Salon Congo. Germain Mbeku, un des ceux qui pensent que ce grand projet permettra au candidat du FCC de poursuivre la vision du Chef de l'Etat Joseph Kabila, qui est celle d'améliorer les conditions sociales, de construction des infrastructures de qualité dans la satisfaction de la population congolaise, n'a pas manqué de donner de la voix à la presse pour appeler les congolais à adhérer à ce programme.

Durant son mandat de 5 ans, Emmanuel Ramazani Shadary entend mobiliser 86 milliards de dollars pour parachever la vision du Président Joseph Kabila. Sur le plan social, il va miser sur l'accélération de la construction des centrales hydroélectriques de Zongo II, Kakobola, du projet de construction de barrage Inga III, etc. R. Shadary va fonder sa vision qui portera l'action sur la valorisation de la dignité de l'homme congolais, de sa fierté et de sa dignité tributaire essentiellement dans ses quatre axes focaux, à savoir : le renforcement de l'autorité de l'Etat et l'aménagement de la bonne gouvernance publique ; la construction d'une économie diversifiée et compétitive ; la lutte contre la corruption et l'accès aux services sociaux de base ainsi que le renforcement du rôle géostratégique de la République Démocratique du Congo en Afrique et dans le monde.

Pour faire asseoir son plan d'action, le challenger à la présidentielle 2018 battant pavillon FCC va poursuivre la bataille du Chef de l'Etat en projetant la création de 100 000 emplois, ses premières années une fois élu à la tête du pays. Ce candidat à la présidentielle du 23 décembre a insisté sur la lutte contre la corruption et l'abus du pouvoir. «Je veillerai à ce que toute forme de violence ne règne de clientélisme, l'abus du pouvoir, l'impunité, la corruption, la fraude à tous les niveaux par des personnes physiques ou morales, étrangères et congolais, soient strictement conformément aux lois du pays », a dit Emmanuel Ramazani Shadary.

L'appel de Germain Mbeku

Pour Germain Mbeku Ikanga, le plan d'action présenté par celui qui se fait surnommer "coup sur coup " est un plan ambitieux qui répondra à l'aspiration des congolais pour une vie meilleure au Congo-Kinshasa, terre immensément riche peuplée par une population très pauvre. Ce programme a été présenté, pour rappel, avec détermination et rigueur pour que d'ici 2020-2023 qu'il y ait une amélioration qualitative des conditions sociales du peuple congolais. C'est ainsi que l'interviewé a, de ce fait, invité toute la population, de toutes catégories confondues, jeunes, adultes et vieux, de s'aligner derrière cette vision patriotique pour cheminer de manière adéquate à l'émergence d'ici l'horizon 2030.