Congo-Kinshasa: Emmanuel Shadary - Christophe Kolomoni en appelle au soutien tous azimuts !

Il ne pouvait pas s'en passer, même en dernière minute. Emmanuel Ramazani Shadary, candidat n°13 à la prochaine élection présidentielle a été, bel et bien, face aux intelligences du pays pour dévoiler son plan d'actions politiques.

C'était le lundi 19 novembre dernier au Salon Congo du Pullman Hôtel de Kinshasa. En effet, l'opinion avait, sûrement, soif de l'écouter et, probablement, de le critiquer. L'homme est persuasif. Le successeur du Président Kabila fait rêver de par son programme qui n'est pas, du reste, une roue inventée mais, par ailleurs, bourré d'ambitions porteuses d'espoir. Il préconise 86 milliards en termes de budget relatif au premier quinquennat. Dans son programme, Shadary gronde et met en alerte contre la corruption et tous les maux qui font patauger le pays cher à Lumumba-Mzee. Aux prises avec La Prospérité, dans la foulée, Christophe Kolomony cadre PPRD n'a pas manqué de saluer les rêves réalisables du candidat du FCC auquel il promet tout son soutien et celui de l'ensemble du Peuple.

«Je fonde ma vision sur la valorisation de l'homme congolais, de sa fierté et de sa dignité», dixit Emmanuel Ramazani Shadary, candidat soutenu par le Front Commun pour le Congo, FCC, à la prochaine élection fixée au 23 décembre 2018. C'est, en effet, son serment d'engagements et sa vision de bonne gouvernance contenus dans son programme d'actions politiques dévoilé à Pullman grand Hôtel de Kinshasa, lundi 19 novembre. Dans sa profession de foi, le Présidentiable de taille du régime Kabila rassure que le Congo est son choix et son devoir. Ainsi, préconise-t-il un budget de 86 milliards de dollar américain pour le premier quinquennat qu'il désire gérer, judicieusement, afin de relever moult défis en présence de la RD. Congo. D'après bon nombre d'Intelligences présentes à cette cérémonie solennelle de présentation du projet de société, le plan du potentiel successeur de Joseph Kabila se veut réaliste et augure de l'espoir.

Commentaire

Qu'est-ce qui n'est pas faisable ? S'interroge Christophe Kolomoni, cadre du parti présidentiel au Congo-Kinshasa, le PPRD. « 86 milliards en cinq ans, c'est réalisable. Ce sont des ambitions réalisables. Il faut porter un rêve, entendu ici comme une vision de grandeur et de splendeur. Par rapport aux potentialités que regorge le pays, il suffit de la volonté et s'imposer un système de gestion qui soit efficace», a-t-il soutenu au cours d'un entretien accordé à votre quotidien. Et de renchérir, décidément, « Nous allons gagner les élections du 23 décembre prochain. Ce que vous avez vu, autrefois, au stade Tata Raphaël et à Mbuji-Mayi, ce sont des signes annonciateurs que la victoire est à nos portes et elle a déjà forcé nos portes.

Nous n'avons pas peur de quelqu'un ; je crois plutôt que nous faisons peur. Je demande aux congolais de pouvoir soutenir et se ranger derrière Ramazani Shadary ». Christophe Kolomoni dit être, d'entrée de jeu, sur le champ de bataille en faveur de son candidat président qu'est Emmanuel Ramazani Shadary. II en appelle à tous les congolais à jurer sur ce dernier pour l'avenir du grand Congo-Kinshasa au cœur de l'Afrique. Pour rappel, ce jeudi 22 novembre 2018, la campagne électorale démarre sur l'ensemble du territoire national. L'on note que dans le chef de la plateforme que coiffe le Chef de l'Etat, des langues appuient qu'elles sont prêtes à affronter la population.