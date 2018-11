Congo-Kinshasa: Halle de la Gombe - Le film « Mon ami Raffi » au cœur de la soirée

A l'occasion de la fête du livre qui est dans sa 6ème édition, l'Institut Français de Kinshasa a organisé différentes manifestations à cette occasion. Entre autres, les ateliers, conférences, cinéma et spectacles pour le public.

Sur ce, la projection d'un film a eu lieu dans l'après-midi du samedi 17 novembre à la Halle de la Gombe, dans la salle du cinéma. Un film de comédie Allemande dénommé « Mon ami Raffi », d'une heure et trente et qui a fait la joie des spectateurs présents lors de ladite projection.

C'est un film réalisé par Arend Agath en 2015, qui raconte l'histoire d'un jeune homme de huit ans, très attaché à son hamster qu'il a reçu de son père, avant que ce dernier ne se sépare d'avec sa maman pour un bon bout de temps. C'est aussi l'histoire d'un rat très spécial, dans sa cage, il pouvait marquer des buts comme un professionnel de foot. Mais, après, l'hamster va tomber malade et va être opéré. A la suite de son opération, l'incroyable arrive : Raffi est kidnappé ! Sammy va à la recherche de son hamster, il part à l'aventure à Hambourg en disant « Tu me manques mon ami, tu es introuvable, volé, piqué, tu as disparu, c'est insoutenable.

Je braverais tous les dangers, je ne t'abandonnerai jamais ». Courage et bravoure ont été la clé de sa réussite. Il va retrouver plus tard son hamster volé grâce à sa détermination avec le soutien de sa maman ainsi que de sa sœur. Cette même occasion a fait que ses parents puissent se réconcilier et, enfin, la famille était de nouveau réunie. Ce film a fait la joie de toutes les personnes présentes lors de la projection, car il a servi de leçon pour les uns et les autres d'être parfois déterminés dans la vie pour obtenir ce qu'on veut.