Tunisie: Encore une déception !

Eclaircies dans la grisaille

A part Nader Azouzi (-60 kg) et Walid Guerbel (-75 kg) qui ont disputé trois combats, les autres ont été éliminés dès le 1er tour. Jamais le karaté tunisien n'est tombé aussi bas.

Du côté des féminines, l'heure est venue pour le staff technique de passer la main. Suite à des résultats catastrophiques en individuel, la sélection féminine a été éliminée par le Japon. Le déséquilibre était flagrant chez les garçons, la sélection a déclaré forfait en raison de l'absence de Firas Riabi (+84 kg) qui n'a pas obtenu son visa à temps. Un oubli qui porte préjudice à ce noble sport.

On remarque, par contre, la progression de nos voisins et notamment les Egyptiens (3 bronze), les Marocains (une bronze) et les Algériens (une bronze). Un vrai signe de la déperdition de notre karaté.

A deux ans des Jeux olympiques, les voyants sont au rouge. Que les responsables de ce sport martial ainsi que la tutelle assument leurs responsabilités pour revoir toute la stratégie et en particulier celles de la formation, de la gestion et de l'organisation pour être au diapason de ce qui se fait le mieux à l'échelle planétaire.

Le Japon haut la main

Avec 10 médailles (4 or, 4 argent et 2 bronze), le Japon a remporté haut la main, le Mondial 2018. L'Iran s'est classé 2e avec 7 médailles (2 or, 2 argent et 4 bronze), suivi de la France (2 or); et l'Espagne (1 or, 3 argent et 2 bronze).

L'arbitrage tunisien à l'honneur

La palme d'or de ces Championnats du monde de karaté est venue de nos six arbitres qui ont honoré leur contrat et ont réussi haut la main leurs examens avec maîtrise. Ainsi l'honneur de notre karaté est sauvé par notre arbitrage.

Les lauréats tunisiens (Abdelkader Nacef, Mohamed Ali Chérif, Faouzi Boukari, Refka Dakhlaoui, Rebh Hamrouni et Mohamed Ali Rached) ont été exceptionnels tout au long de ce Mondial 2018 de Madr