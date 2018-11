Congo-Kinshasa: Comeback au pays de Martin Fayulu - Claude Lukusa à la manœuvre pour un accueil chaleureux

Martin Fayulu, le candidat unique de l'Opposition choisi à Genève, retourne ce mercredi 21 novembre 2018 dans son pays natal. D'après toutes les dispositions prises, ce président de l'Engagement de la Citoyenneté pour le Développement -Ecidé- devrait normalement retourner avec un avion Jet Privé loué par la plateforme "Lamuka" mais le Gouvernement ne l'aurait pas permis.

Tel décision fait un objet d'étonnement et de regret auprès de tous les membres et cadres de l'Ecidé et de la plateforme susmentionnée. Pour une information précise, un des cadres de cette plateforme, en la personne de Claude Lukusa, communicateur de la plateforme Dynamique de l'Opposition, a délié sa langue à haute et intelligible voix à travers votre quotidien ce lundi 19 novembre 2018 au siège de l'Ecidé. «Le Président Martin Fayulu est un patriote, il a été porté par les siens comme le porte étendard de l'Opposition. Il a fait preuve de bravoure depuis que nous avons initié l'opération "il n'y a pas de troisième mandat". Il a œuvré ensemble avec le président Etienne Tshisekedi de son vivant jusqu'à sa mort, et aujourd'hui, il est devenu gardien du temple de l'Opposition congolaise.

Martin Fayulu incarne l'espoir du peuple congolais et personne ne peut le contester", a-t-il dit. Et de regretter : "mais, l'empêcher de venir jouir de son droit et rentrer librement dans son pays natal est très grave. Sur ce, je rentre directement à ce qu'avait dit le Cardinal Monsengwo, que nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Allez y comprendre quelle nous sera réservée au cours de la campagne si on commence déjà dès le début à empêcher les congolais à retourner dans son pays. Quel sera la suite pour la campagne, qui sera lancée bientôt ?". L'homme poursuit : "Je ne pense pas que la majorité a un bilan qui peut présenter au peuple congolais afin qu'il soit réélu, pendant qu'ils ont déjà un bilan très calamiteux.

Mais, le président Fayulu est venu porter l'espoir au peuple congolais, alors il doit être libre de battre sa campagne. S'ils commencent à nous causer des ennuis en ce moment, le peuple va décider. Et le 23 décembre 2018, nous voulons les élections, s'il n'y a pas des élections, il n'y aura pas des excuses pour tous les animateurs qui nous dirigent à cet instant, que ça soit le gouvernement, la CENI et toutes les institutions tomberont caduc. D'ailleurs, ils n'ont pas la légitimité. Si nous gardons silence, nous faisons acte de bon sens, parce que le président Etienne Tshisekedi n'est pas encore inhumé, c'est pourquoi nous gardons cet esprit de la tolérance, d'aller jusqu'au bout, mais qu'ils nous poussent pas de pouvoir agir autrement. Le Congo est un bien commun, nous avons le droit de le cogérer nous tous".