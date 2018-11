Tunisie: Les primes, enfin, payées

C'est déjà un premier pas pour faire revenir les Cabistes à de meilleurs sentiments. On sait que c'est encore insuffisant, mais on demeure optimiste pour l'avenir immédiat. En effet, on a promis de payer un des 4 salaires non encore honorés, dans le milieu de la semaine selon une source fiable, proche du club nordiste.

Le match de Sousse dans les esprits

Espérons que toutes les parties, responsables comme joueurs, tiendront leurs promesses afin de permettre aux «Jaune et Noir» de préparer le match contre l'ESS, dans le cadre de la 8e journée, dans des conditions favorables. Un résultat positif ramené de Sousse, ce week-end, augmenterait les chances de voir des fonds arriver plus vite que prévu. Là, le staff technique a un rôle décisif à jouer à l'occasion de ce match choc. Une préparation psychologique appropriée aidera les camarades de B. Saïdani et Thamri à retrouver la sérénité du début d'exercice. Il serait bien dommage de voir le CAB stoppé dans sa courbe ascendante pour seulement des considérations matérielles ! C'est le football tunisien qui en pâtirait. Nous ne voulons plus d'un championnat monotone au cours duquel ce sont toujours les mêmes qui concourent au titre et qui ne sont pas obligatoirement les meilleurs. On risque de lasser le public ! Si ce n'est déjà fait... En d'autres termes, l'intervention des autorités régionales et nationales est vivement conseillée. Le professionnalisme est à revisiter !