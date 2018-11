Tunisie: 300 combattants au rendez-vous

A cette occasion, Shéhar Sadok Kouka, actuel président de l'Union arabe de kyokushinkaï-karaté, a déjà entamé les démarches avec la tutelle, le gouvernorat de Monastir et la FTKK afin que la réussite soit totale.

«Le kyokushinkaï arabe passe actuellement par une période faste. La plupart des pays arabes ont progressé techniquement et tactiquement. Notre but est de voir un jour un pays arabe sur le podium mondial. Ce sera l'une des priorités futures de notre bureau directeur. Bien sûr, la Tunisie, le Liban et l'Irak sont actuellement en avance sur les autres pays qui sont en voie de développement.

Le financement, la formation et le manque de moyens sont nos préoccupations. Notre ambition est de voir la tutelle nous aider matériellement pour la réussite de cette joute arabe, animée par 300 athlètes, venus de 12 pays», a souligné Sadok Kouka, actuel président de l'UAKK.

Les sélections tunisiennes en stage

Afin d'avoir plus de chances pour détrôner les Libanais, champions arabes de la dernière édition, les sélections tunisiennes sont entrées en stage bloqué, et ce, pour se préparer convenablement et faire face aux champions des 11 pays arabes.

Le sélectionneur national Hédi Tekaya a retenu les karatékas suivants pour les prochains championnats arabes prévus les 15 et 16 décembre à Monastir : Kaïs Khadraoui (-60 kg), Waïel Hadj Mohamed (-65 kg), Raouf Hadj Mansour (-70 kg), Achraf Kheder (-70 kg), Mohamed Amine Saïess (-75 kg), Montacer Saïess (-80 kg), Khaled Jemaâ (-85 kg), Khaled Seboui (-85 kg) Ridha Sahbani (-85 kg), Bassem Bel Hadj (-90 kg), Slim Saïess (+90 kg) et Khelil Karoui (+ 90 kg).

De son côté, la sélection tunisienne féminine est composée de 12 combattantes, en l'occurrence Manar Chenaya, Taïssir Ben Ahmed, Maryem Ketata, Nermine Abdelhédi, Maram Abid, Najiba Jilani, Sarra Ben Othmane, Rawia Akid, Rahma Hatouch, Amal Chabla, Maram Hsin et Aïcha Hadj Ali.

Point de presse le 11 décembre

Afin de mettre en exergue le programme détaillé de cette 10e édition, Sadok Kouka, président de l'Union arabe de kyokushinkaï-karaté, tiendra un point de presse le mardi 11 décembre 2018 à 11h00. Il sera accompagné par les membres de la FTKK et aussi ceux de l'UAKK.