Tunisie: Les semences locales au podium des produits exposés

Au cours de notre visite au stand réservé à la société de fabrication des machines d'emballage spécialisées dans l'étiquetage, le remplissage et le bouchonnage sise à Nabeul, M.Mohamed Zayani, titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'université de Stuttgart (Allemagne, 1997), spécialiste dans la conception des machines, nous a indiqué que cette société, dès son ouverture en 2007, a réussi à fabriquer en totalité et exclusivement des machines (100% tunisiennes) d'étiquetage, de remplissage et de bouchonnage, et ce, par des techniciens et des ingénieurs tunisiens. Ce stand comporte des machines manuelles, semi-automatiques et automatiques. Quelques machines sont spécialisées pour le remplissage des liquides (produits liquides alimentaires, pharmaceutiques et chimiques).

Conformité aux normes européennes

L'étiquetage se fait pour tous les emballages que ce soit en verre, en métal ou en carton. Il a ajouté que la société fabrique des machines d'étiquetage selon les exigences du client et conformément aux normes européennes sur le plan qualité. Les prix de vente des machines sont très compétitifs par rapport à ceux fabriquées en Europe.

Au stand de la société de pesage et de mesure sise à Sousse, le responsable du stand nous a informé que ce stand comporte diverses balances et bascules, dont le «pont-bascule», doté d'un indicateur électronique de mesure du poids variant de 60 à 100 tonnes. Il comporte aussi des plateformes mobiles montées sur 4 roues, dotées d'un indicateur électronique de pesage des produits et autres, dont le poids varie entre 600 et 1.000 kg. Ce stand comporte, entre autres, des balances de précision destinées aux laboratoires et aux pharmacies pour le pesage des produits chimiques et pharmaceutiques et dont la précision minimum est de 1/10 mm. Le prix de vente de ces balances varie entre 680 et 1.680 D.

Au stand de la société de production des semences de pommes de terre et de plants de fraisier, sise à Ben Arous, le responsable du stand nous a affirmé que la société produit des semences de pommes de terre 100% tunisiennes. Ces semences sont produites dans les laboratoires à Ben Arous moyennant des cultures in vitro suivies par des cultures dans des champs de multiplication, sis à Zaghouan, Enfidha, Bousalem et Médenine. Il a remarqué que la conformité de la production de ces semences est certifiée par l'organisme de certification du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Réduire les dépenses en devises

Ces semences sont vendues aux agriculteurs à un prix réduit, à moins cher de 30% par rapport à celui des semences importées. Ce qui contribue à épargner la sortie de devises destinées à l'importation de ces semences de l'étranger estimées à 57 MD/an. Pour les plants de fraise, elles sont produites selon les mêmes procédures que la culture des semences de pommes de terre. Ces plants produits en Tunisie contribuent à épargner une part du budget d'importation de ces plants de l'étranger estimée à 20%.

Au stand de la société de fabrication des cuves de stockage sise à La Manouba, M.Houssine Tounsi, responsable de la production, nous a signalé que cette société, créée en 1986, fabrique des cuves et des citernes de stockage en acier inoxydable de capacité supérieure à 0,5 tonne et allant jusqu'à 1.200 tonnes. Elles sont destinées au stockage de divers produits alimentaires, comme l'eau, le lait, l'huile d'olive, les boissons, les détergents et les produits cosmétiques, comme les parfums. La société fabrique aussi des silos en acier inoxydable destinés au stockage du blé, de la farine et du sucre. Elle fabrique, de même, des citernes de stockage du pétrole et des citernes routières munies de roues, circulaires, ovales, atmosphériques ou sous pression, d'une capacité allant jusqu'à 30.000 litres et qui peuvent transporter l'huile, le lait, les boissons , les produits chimiques et les semoules.

A la société de concession automobile, sise dans la zone industrielle de Ben Arous, la directrice du marketing nous a indiqué que cette entreprise est la distributrice agréée des marques de camions chinois, montés et assemblés localement. Le stand comporte des camions légers et à moyen tonnage de 3,5 à 10 tonnes et des camionnettes de marque chinoise dotées d'une charge utile d'une tonne. Ces camions et camionnettes répondent à tout type de transport des produits agricoles et agroalimentaires, comme les engrais, plantes fourragères...

A noter qu'en marge de ce salon, trois conférences portant respectivement sur «La conchyliculture ou l'élevage des coquillages comestibles», «Les incitations financières au profit des investissements réalisés dans le secteur agricole, de la pêche, des services annexes et de la première transformation» et enfin sur «La stratégie régionale pour le développement du secteur de l'olivier au gouvernorat de Sousse» ont été organisées.