Tunisie: Les professionnels sur leur lancée

Ainsi, de janvier à octobre 2018, les exportations des produits biologiques ont enregistré un accroissement de 43% en valeur et de 28% en quantité.

Les produits bios exportés durant cette période ont été de l'ordre de 53 mille tonnes pour une valeur qui a dépassé les 520 millions de dinars. C'est dire que les consommateurs étrangers sont toujours demandeurs de ces produits, qui ont plusieurs vertus sur la santé, même si leurs prix sont relativement plus élevés que les produits conventionnels.

Diversification des produits exportés

Les professionnels ont été en mesure d'exporter 60 différents produits vers 37 pays dans les cinq continents. Même les pays d'Amérique, d'Asie et d'Australie sont ciblés par les produits tunisiens. Toutes les destinations desservies par le transport aérien ou maritime sont ainsi exploitées. Pour avoir le label biologique, l'agriculteur doit satisfaire certaines conditions. Un contrôle rigoureux est effectué par les services compétents pour s'assurer que le produit est réellement cultivé selon les normes en vigueur établies pour l'agriculture biologique. L'objectif est de proposer aux consommateurs des produits haut de gamme dans un emballage attrayant.

Parmi les produits bios exportés, on peut citer l'incontournable huile d'olive, dont les quantités écoulées sur le marché extérieur ont été estimées à 42 mille tonnes pour une valeur de 429.3 millions de dinars. En plus des consommateurs européens, de nombreux acheteurs asiatiques et américains sont férus de l'huile d'olive biologique et, notamment, celle qui provient de Tunisie, compte tenu de son goût doux et de sa texture. Lors des salons internationaux de l'agroalimentaire, des séances de dégustation d'huile d'olive tunisienne sont souvent organisées pour encourager les visiteurs à acheter et les grands réseaux de distribution de conclure des contrats d'achat. C'est ainsi que l'huile d'olive tunisienne a ciblé les consommateurs de nombreux pays qui ont émis des avis favorables.

S'agissant des dattes bios, un autre produit omniprésent sur les marchés extérieurs, il y a lieu de noter que les quantités exportées ont été estimées à 10.473 tonnes pour une valeur de 80.4 millions de dinars. Ces dattes bios sont très appréciées aussi par les consommateurs et sont choisis parmi tant d'autres. Car plusieurs pays arabes concurrents sont aussi producteurs de dattes, mais qui ne sont pas de la même valeur que les fameuses dattes «Deglet Nour» dont seuls les agriculteurs du sud tunisien connaissent leur secret. Ces fruits sont consommés en tant que desserts ou assaisonnés aux gâteaux.

D'autres produits biologiques ont été également exportés. Leurs quantités ont été estimées à 931 tonnes pour une valeur de 8,6 millions de dinars. Le miel bio est un produit qui se distingue, vu sa valeur ajoutée élevée. Issu des unités proches des forêts et des champs, ce miel se distingue par ses différents arômes. On peut ainsi choisir entre l'orange, l'eucalyptus et les fleurs de lilas. Sa fabrication se fait naturellement sans intégration d'aucun produit chimique ou autre, et ce, conformément au label octroyé pour les professionnels qui ont choisi ce créneau.