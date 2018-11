Tunisie: Jhinaoui rend compte au chef de l'Etat de sa participation au sommet de l'UA

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Jhinaoui a affirmé avoir présenté au chef de l'Etat un exposé sur les réformes proposées lors du 11e sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est déroulé les 17 et 18 novembre dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

L'objectif étant de rendre la Commission de l'Union africaine plus forte, plus efficace et plus indépendante. Les mesures concernent notamment le respect des principes d'une répartition géographique équitable, l'équilibre homme-femme, la passation de pouvoirs et la promotion de la femme et de la jeunesse.

Les mesures de réformes portent également sur la discussion des dossiers africains à intérêt commun dans le cadre du partenariat stratégique UA-UE.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a donné un aperçu des résultats de ses entretiens avec les chefs de délégation des pays participants et de hauts fonctionnaires de l'Union africaine.