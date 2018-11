Tunisie: Des entraîneurs complexés

Cela ne l'a pas empêché de faire l'éloge de l'accueil qui a été réservé à la délégation à laquelle il appartenait.

Il est reparti avec le meilleur des souvenirs. Un souvenir qu'il n'est pas près d'oublier. Et voilà qu'un autre entraîneur, français lui aussi, qui regrette «qu'on lui ait imposé l'équipe de Tunisie» parce qu'il aurait préféré une équipe européenne (?!)».

Passons sur l'aspect génial qui caractérise son souhait.

En effet, le dernier des entraîneurs du monde, celui qui a déjà été atteint de la maladie de Parkinson, aurait conservé à l'esprit l'opportunité de jouer face à un adversaire dont le jeu ressemble à celui qu'il est appelé à rencontrer dans une phase finale.

Et comme le Cameroun est, semble-t-il, un pays africain et que seules des équipes africaines participent à la CAN, on devrait chercher à jouer contre des ... équipes africaines.

Cet entraîneur a d'abord oublié les liens qui lient la Tunisie au Maroc. Si la Tunisie sollicite le Maroc pour une rencontre amicale, il n'y a jamais de rejet et le contraire est vrai.

Nous sommes au service l'un de l'autre.

C'est le côté affectif, et il compte, dans nos pays, parce que c'est ainsi.

Vœu pieux ou souhait maladroit ?

Côté sportif, l'équipe de Tunisie sera au complet.

Et elle risque de lui causer des ennuis en cas de mauvais résultat. Une sélection européenne pourrait être handicapée par l'absence de ses vedettes. Cela représente moins de risques pour son prestige. Pourtant, la Tunisie n'a pas fait ce genre de calculs et recevra une équipe marocaine en plein regain de moyens et qui vient de battre un adversaire qu'elle n'a jamais battu depuis près d'une trentaine d'années. Grâce aux joueurs de qualité qu'elle possède et qui voulaient aller à la CAN. Bienvenue à nos frères.

Vous êtes chez vous. De ce vœu, de ce souhait maladroit, de ce complexe mal réprimé, émane une méchanceté gratuite qui ne sied nullement à des hôtes qui ont toute notre considération.

Nous lui répétons ce que nous avions conseillé à son confrère d'Al Ahly:«Il ne faut jamais cracher dans un puits, vous pourriez être amené à y boire».