Tunisie: Belhanda et Ziyach manqueront à l'appel

Belhanda, blessé à la fin de la première mi-temps du match Maroc-Cameroun vendredi dernier (2-0), souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et devra subir de nouveaux examens trois jours après avoir contracté la blessure, a annoncé le médecin de l'équipe nationale Abderazak Hifti.

Selon le premier examen clinique, il sera absent des terrains entre trois et six semaines mais "sous réserve de confirmation des examens complémentaires" qui doivent déterminer la gravité de la blessure et la période de l'absence, a expliqué le médecin sur le site de la Fédération royale marocaine de football (Frmf). Le joueur a quitté la sélection pour rejoindre son club (Galatasaray) où il devra subir de nouveaux examens et traitements.

Un genou récalcitrant

De même, Ziyach a été également blessé en fin de première période de cette rencontre de qualification pour la CAN 2019, mais a subi les soins nécessaires à la pause et a pu poursuivre le match. Il souffre de "douleurs au niveau du genou mais pas de lésions musculaires", a précisé le Dr Hifti. Il devra, lui aussi, subir des examens complémentaires et traitements au sein de son club à Amsterdam, a-t-il ajouté, notant que les autres joueurs du onze national se portent bien. La sélection marocaine s'est récemment qualifiée pour la phase finale de la CAN après la victoire des Comores sur le Malawi (2-1). Les Lions de l'Atlas, leaders du groupe B avec une moisson de 10 points devant le Cameroun (8 points), sont ainsi assurés de terminer premiers ou deuxièmes de leur poule et de disputer leur 17e CAN.