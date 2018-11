Soudan: Transport - $7 millions pour l'achat d'avions

Le ministère des transports et du développement urbain a relevé sur le déplut des procédures pour l'achat de deux avions A320 dans le cadre du projet chinois, en publiant une lettre de garantie de $7 millions de la Banque Nationale d'Omdurman.

Le ministre d'État au ministère des transports, Omran Yahya Younis a passé en revue des réalisations du ministère de janvier à septembre 2018 et la performance opérationnelle des neuf unités du ministère des chemins de fer, de l'autorité nationale des routes et des ponts, de l'unité de transport terrestre et de l'autorité portuaire.

Il a mis le point sur les projets de l'année en cours et la réhabilitation des lignes de chemin de fer (Khartoum/ Abo Ashar/ Abo Gabra \Nyala et Sanna/Khartoum), citant les caractéristiques les plus importantes du Plan 2019, soulignant la poursuite de la mise en œuvre des projets financés par l'autorité nationale des routes et des ponts du ministère des finances, qui attende de 85 routes, ainsi que la construction du port de Joda avec le sud, le port de Merm et le port d'El Geneina - Adri, et l'achèvement des bâtiments au croisement d'Al-Rgeen, ajoutant l'achèvement de la deuxième phase du port de Hedup pour l'exportation de l'élevage.