Congo-Kinshasa: Province du Tanganyika - Kim Bolduc condamne le meurtre de deux agents de l'ONG Food for the Hungry

Les deux humanitaires, note-t-on, ont été tués le 15 novembre par des hommes armés non identifiés dans le territoire de Moba, dans la province du Tanganyika où ils ont été interceptés et exécutés, après avoir été dépouillés de leurs biens. Tout en exprimant sa compassion envers les familles de ses collègues assassinés, Mme Kim Bolduc a tenu à rappeler aux diverses parties en conflit dans le pays qu'aucun acteur humanitaire ne peut être pris pour cible dans l'exercice de son travail. « Cette attaque représente une violation grave du droit international humanitaire et des normes en matière d'aide d'urgence », a souligné la coordonnatrice humanitaire.

L'ONG Food for the Hungry, note un communiqué de la coordonnatrice humanitaire du 19 novembre, met en œuvre des activités dans le domaine de la sécurité alimentaire dans le territoire de Moba, dans le Tanganyika, aux côtés de quatre autres organisations humanitaires engagées dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la protection, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. À en croire cette source, cette attaque pourrait amener les acteurs humanitaires à restreindre, voire à suspendre leurs activités dans la région pour leur sécurité, limitant ainsi l'aide d'urgence à plusieurs milliers de personnes dans le besoin.

Pour les humanitaires, qui regrettent que l'insécurité dans la région entre Kalemie et Moba puisse empêcher quelque 233 mille personnes à accéder à l'aide humanitaire dans les territoires de Manono, Kabalo, Nyunzu, Moba et Kongolo, Moba est le deuxième territoire du Tanganyika en termes des personnes retournées avec près de cent quatre-vingt-quatorze mille ayant regagné leur milieu d'origine. Le plan opérationnel de réponse d'urgence de la zone sud-est, renseignent-ils, cible quatre cent mille personnes pour une assistance multisectorielle dans cette province.