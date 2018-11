Soudan: Signature d'accords de coopération entre le Soudan et la Guinée équatoriale

Khartoum — Le Soudan et la Guinée équatoriale ont signé un certain nombre d'accords et de mémorandums d'accord en présence du président Omar Al-Bashir et du président de la Guinée équatoriale Theodore Obiang à l'issue des négociations conjointes entre les deux pays.

Les accords comprenaient un accord-cadre dans les domaines économique, commercial, culturel, scientifique et technique, une convention sur les règles de procédure pour la création d'un comité ministériel mixte, une note d'entente dans le domaine de la consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et un accord d'exemption mutuelle de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels.

Ces accords sont l'aboutissement des discussions conjointes entre les deux présidents et du renforcement des relations bilatérales entre le Soudan et la Guinée équatoriale.