Soudan: Président guinéen - Nous sommes impatients de développer nos relations avec le Soudan

Khartoum — Le président de la Guinée équatoriale, Theodore Obiang, a déclaré que sa visite au Soudan visait à développer les relations économiques et politiques, soulignant la volonté de son pays de développer les perspectives de coopération commune entre le Soudan et la Guinée équatoriale, soulignant la grande similitude entre les deux peuples.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture des pourparlers conjoints au Palais Présidentiel lundi M. Obiang a déclaré que la Guinée maintenait des intérêts communs avec le Soudan et se réjouissait de la poursuite de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des communications et du renforcement des capacités. Le Soudan a témoigné la réussite du Dialogue National qui a eu des effets positifs sur la paix au Darfour.

Son pays a salué le rôle important que joue le Soudan dans le maintien de la sécurité dans la région et a souligné que son pays, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, appuyait la paix et la stabilité sur le continent africain.

M. Obiang a souligné que la création de comités mixtes dans le domaine de la sécurité et l'échange d'informations permettait aux deux pays de faire face aux menaces à la sécurité et que le président guinéen devrait développer la coopération avec le Soudan dans un avenir proche grâce aux ressources et au potentiel du Soudan dans tous les domaines.