Congo-Kinshasa: Création des Evêques de la CENCO - Rombault Nana ouvre les portes de l'«UCC-School of Management»

A l'entrée du campus de Limete de la prestigieuse Université Catholique du Congo (UCC) que chapeaute l'Abbé Recteur Léonard Santedi, vient d'être érigé un imposant et splendide bâtiment abritant l'«UCC-School of Management», une école spécialisée, création du Comité Permanent des Evêques de la CENCO, dont la vocation est la préparation à l'insertion professionnelle, la formation continue et le service de consultance.

Le Directeur de cet établissement, Rombault Nana, l'a défini comme une vision plus ou moins différente de l'enseignement classique pour faire le pont avec les besoins du milieu professionnel. Que retenir de cette visite guidée ?

UCC-SM forme autrement

L'UCC-SM voit, en effet, dans quelle mesure les diplômes qui sont délivrés dans le cadre de la formation académique classique peuvent aider les jeunes universitaires à être directement employés au sein des entreprises. Selon Rombault Nana, il existe souvent un gap, un grand fossé entre la formation académique et les besoins concrets des entreprises en termes d'emplois. La formation qu'on donne dans toutes les universités commence toujours par les sciences classiques pour soit améliorer les connaissances ; cela peut orienter les universitaires vers la recherche, vers l'enseignement ou vers l'emploi. Il affirme aussi que la formation que l'on reçoit est généralement plus large que les besoins spécifiques de quelques entreprises ; et ces besoins sont plus focalisés sur l'objet de l'entreprise.

Le Directeur de cette grande école explique que la création de l' «UCC-School of Management», qui cible des programmes pratiques et innovants, est un pas déterminant vers l'amélioration de l'employabilité des étudiants et la relation avec le monde professionnel. «Les personnes ayant des gros diplômes en Economie utilisent moins de 30% des connaissances qu'elles ont apprises», a-t-il indiqué. A titre d'exemple, ceux qui sont embauchés chez Vodacom, Standard Télécom, Bralima ou n'importe quelle autre entreprise, n'y font pas de l'Economie. Ils vont y faire un peu de commercialisation de produits, un peu d'administration. Au sein de ces entreprises, les jeunes universitaires utilisent la langue, la capacité de raisonnement, la capacité d'écriture, ... Mais, ils utilisent très peu de connaissances acquises à l'université. D'où, le grand fossé !

L'UCC-SM dispense les connaissances de base en management, des connaissances pratiques. Autrement dit, ce dont on a réellement besoin dans les entreprises. Par exemple, comment tenir une réunion, comment prendre une décision, comment gérer les conflits, comment écrire une lettre ou élaborer des rapports, etc. Ce déficit est donc comblé en se formant à l'«UCC-School of Management».

Quelles sont les formations diplômantes ?

A l'UCC-SM, il y a quatre types de diplômes :

1). Diplôme d'études spéciales et professionnelles en management (2 ans). Les personnes qui suivent cette formation se spécialisent sur l'administration des organisations professionnelles et, hormis les aspects techniques, ils vont maîtriser toutes les questions transversales de fonctionnement des entreprises.

Au niveau de la 2ème année, plusieurs options sont proposées : Administration des entreprises, Administration publique, Administration et Gestion du développement. Ce diplôme obtenu au bout de deux ans correspond à un Master professionnel. Ce n'est donc pas un diplôme de recherche. L'UCC-SM sera le tout premier établissement à délivrer le diplôme postuniversitaire en Administration publique.

2) Par ailleurs, le Certificat International en Entrepreneuriat est une émanation de E4Impact Foundation, Ecole Supérieure de Business et Société de l'Université du Sacré-Cœur de Milan en Italie. C'est entrepreneuriat d'impact est un programme qui se donne, pendant cinq mois et avec l'appui d'un coach, à travers quinze universités en Afrique dont l'UCC-School of Management pour la RD Congo. A la fin de la formation, on sera à même de concevoir des projets bancables, tenir correctement des comptes et démontrer la façon dont évolue le projet. Histoire de former des entrepreneurs professionnels et non pas des gens qui se débrouillent.

3) De son côté, l'Université de Laval au Québec va organiser à l'UCC-SM un Master of Business Administration (MBA) pendant deux ans. Responsabilité sociale et environnementale des organisations dans un format à distance.

4) Diplôme d'études spéciales en Engineering Management (2 ans). Cette formation débute en 2019. Ceux qui, par exemple, terminent leurs études à l'Institut Supérieur des Techniques Appliquées (ISTA) n'ont pas des connaissances en management. Ils vont les acquérir à travers cette formation.

«La particularité de l'UCC-SM est de donner des programmes qui n'existent pas encore ici en RD Congo», a déclaré Rombault Nana. Après avoir suivi une formation universitaire en Economie, Philosophie, Histoire, Droit et autres, on peut venir s'y spécialiser en vue d'être directement cadre d'une entreprise sans pour autant suivre un stage de formation. L'UCC-SM donne également des formations continues.

Enfin, le Directeur Nana a martelé que l'UCC-SM met un accent particulier sur trois choses : le management (capacités professionnelles sur le plan de gestion, administration) ; le leadership (capacité de conduire les gens, d'avoir une vision, d'innover) et l'éthique (le comportement moral, les normes à respecter). Du lundi au vendredi (16h30-20h30), les cours se donnent à l'UCC-SM qui vient d'ouvrir ses portes. Allez-y.