Congo-Kinshasa: Front Commun - Les femmes et enfants des militaires et policiers soutiennent Shadary et la machine à voter

Cela s'est déroulé exactement à 48 heures du début de la campagne électorale, soit hier, mardi 20 novembre 2018. Un jour durant lequel les associations des femmes et enfants des militaires et policiers ont eu à dire "oui" à la machine à voter et à témoigner de leur soutien au candidat du Front Commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadary, en se réunissant dans le cadre de Maïsha Park, dans la commune de la Gombe.

Effet, l'activité a été organisée par la cellule de la méga plateforme politique qui est chargée de s'occuper de cette classe de la société et qui est coordonnée par Madame Liliane Pande secondée par Carole Agito, qui est la Directrice Générale de la Sonas. Un événement riche en émotion auquel ont pris part la Ministre du Genre, Chantal Safou, certains Députés nationaux ainsi qu'une série de personnalités triées dans les milieux proches du Front Commun pour le Congo.

Après des vibrants discours faisant office d'échange avec cette frange de la population, un moment d'expérience et d'explications a eu lieu avec des techniciens de la CENI par rapport à l'outil électoral qui est la machine à voter.

Moment festif

Il est important de reconnaître que loin d'être une rencontre classique, le rendez-vous d'hier avec les femmes épouses des militaires et policiers ainsi que leurs enfants, a été un véritable moment de festivité où la joie pouvait être lue sur les lignes des visages. Fanfare, chants populaires, cris de joie et danses ont caractérisé ce programme du début à la fin. Telle une convocation solennelle, de différents camps militaires et lieux de résidence ont fusé toute cette foule de personnes au point de bonder la salle et même, l'essentiel de la cour de ce cadre événementiel.

Nœud de la rencontre

Les instants "i" avaient sonné pour traiter le sujet central de ce rassemblement, celui qui vise le soutien au candidat à la présidentielle du FCC, Emmanuel Shadary. C'est Madame Chantal Safou qui, à l'ouverture, a lancé un appel vibrant à ces interlocuteurs pour que cet échantillon, représentatif d'un potentiel électoral, le transmette aussi à ceux qui n'ont pas pu venir et qui sont restés dans les camps et leurs demeures. Un appel simple mais pertinent dans la mesure où le champ électoral du très célèbre dauphin a pu connaître un redimensionnement assez particulier. Carole Agito, DG de la Sonas, n'a pas eu à hésiter à rappeler les prouesses promises pour les hommes en uniforme et leurs familles par Emmanuel Shadary, le lundi 19 novembre dernier, lors de la présentation de son programme électoral.

Second appel

"Aucun leader n'est appelé à diriger seul. D'où il lui faut une équipe solide", n'ont pas cessé de déclarer les femmes membres de la cellule qui sont candidates à la députation nationale et aux législatives provinciales. Celles-ci invitent, par ailleurs, la population à les élire dans l'ensemble du territoire congolais de manière à conquérir le secteur politique en devenant des décideurs actifs. Chose qui est un idéal pour mieux influencer le pays. Plusieurs candidates ont eu à se présenter et à lancer un appel au vote, le jour "j".

Place à la machine à voter

La portée de la chose étant décisive, il fallait que les écailles liées à la machine à voter tombent pour éclairer la lanterne de cette partie de la population. Les techniciens de la Céni ont eu à donner les explications les plus limpides accompagnées des démonstrations pratiques. Un moment a aussi été accordé à quelques participants pour expérimenter l'usage de cet appareil de manière à apprécier l'aspect technique et pratique de cet outil précieux et moderne. Les femmes qui sont en mutation avec leurs époux ont été priées d'apporter une copie des feuilles de route remises à leurs maris aux centres de la Céni qui leur sont les plus proches à partir du 8 décembre afin qu'il leur soit possible d'user de leur droit de vote, le 23 décembre 2018.