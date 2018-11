Algérie: Le terroriste abattu à Mila identifié (MDN)

Alger — Le terroriste abattu lors d'une opération menée lundi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la zone d'Ouled-Mohamed (Mila), a été identifié comme étant "Cherouana Adbelhamid" dit "Youcef", qui avait rallié les groupes terroristes en 1996, indique mardi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée, hier 19 novembre 2018, par un détachement de l'Armée nationale populaire dans la zone d'Ouled-Mohamed, wilaya de Mila (5e Région militaire), qui s'est soldée par un (1) terroriste abattu, un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions récupérés, il a été procédé à l'identification du criminel. Il s'agit du dangereux terroriste +Cherouana Adbelhamid+ dit +Youcef+, qui avait rallié les groupes terroristes en 1996", note la même source, ajoutant que l'opération a permis "la destruction d'une casemate et d'une quantité de denrées alimentaires et objets divers".

Dans le même contexte, et lors d'opérations distinctes menées par des éléments de l'ANP et de la Gendarmerie nationale, "un (1) trafiquant d'armes a été arrêté et deux (2) pistolets automatiques ont été saisis à Tizi-Ouzou (1ère Région militaire) et In-Guezzam (6ème Région militaire)".

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset (6ème Région militaire), onze (11) orpailleurs et saisi un (1) véhicule tout-terrain, six (6) motocyclettes, cinq (5) détecteurs de métaux, quinze (15) marteaux piqueurs et dix-huit (18) groupes électrogènes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi à Sétif et Guelma (5ème Région militaire), 29.565 unités d'articles pyrotechniques et 2.292 unités de différentes boissons".

Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a appréhendé, à In-Guezzam (6ème Région militaire), dix-sept (17) immigrants clandestins de différentes nationalités", ajoute le communiqué.