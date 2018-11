Algérie: Mawlid Ennabaoui célébré à la Zaouïa Belkaidia dans une ambiance empreinte de spiritualité

- Une ambiance empreinte de foi et de spiritualité a marqué, lundi, la célébration de la fête du Mawlid Ennabaoui, la naissance du prophète de l'Islam, Mohamed (QSSSL) à la zaouïa Belkaidia hebria d'Alger.

Organisée par la direction des Affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d'Alger, la cérémonie a vu également la distinction des lauréats au concours de récitation et de psalmodie du saint Coran, l'interprétation de chants religieux (madih) et la lecture du poème "El burda", un long poème d'Al Boussairi louant le prophète (QSSSL).

Outre la lecture de versets coraniques, la fête du Mawlid Ennabaoui a été ponctuée par la présentation de certains aspects de la Sunna (Tradition du prophète Mohamed QSSSL), afin d'inciter les jeunes générations à s'en inspirer, notamment en terme de modération religieuse.

Des cadeaux symboliques ont été distribués aux lauréats du concours de récitation et de psalmodie du Coran pour les élèves de moins de 15 ans des différentes circonscriptions de la wilaya d'Alger.

A cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aïssa a rappelé les recommandations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika depuis 2005 pour consacrer le mois de Rabie El Awal de l'hégire à la vie et à l'œuvre du Messager d'Allah (QSSSL), ajoutant que l'Etat encourageait tous les efforts et institutions religieuses à s'acquitter de ce rôle.

Lire aussi : Spiritualité et solidarité au cœur de la célébration du Mawlid Ennaboui dans les zaouïas de Constantine

"Profondément Attaché à l'Islam, le peuple algérien accorde un intérêt particulier au mois de Rabie El Awal (mois de naissance du prophète)notamment à travers la perpétuation des rites religieux et des traditions culinaires", a soutenue M. Aissa.

Il a également rappelé la Sira Ennabawiya (vie du Prophète Mohamed QSSSL) qui sera célébrée, tout au long du mois de Rabie El Awal, notamment par la présentation de communications religieuses par des Imams et des chouyoukh pour inculquer aux jeunes l'amour du prophète QSSSL.

Le ministre a fait savoir que la célébration de cette fête coïncidait avec les festivités célébrant le déclenchement de la révolution nationale (01 novembre), ajoutant qu'il s'agit de deux grands évènements phares symbolisant la cohésion et le solide lien entre les Algériens, d'autant que la Sira Ennabawiya a beaucoup inspiré la révolution nationale.

Pour M. Aissa, la célébration du mawlid constitue également l'occasion de mettre en avant le message véhiculé par l'Islam notamment au niveau des Zaouïas. La cérémonie a été rehaussée par la présence de plusieurs ministres, personnalités et membres du corps diplomatique du monde arabo-musulman accrédités en Algérie.