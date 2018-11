Maroc: Younes Belhanda - Année terminée pour le Marocain

Ce Mardi, au stade olympique de Radès à Tunis, les Lions de l'Atlas se passeront de Younes Belhanda pour leur rencontre amicale face aux Aigles de Carthage.

Blessé contre le Cameroun, le milieu de terrain a été remplacé à la mi-temps du match contre le Cameroun. Après les tests, la durée de son absence a été dévoilée. Selon le premier examen clinique, il sera absent des terrains entre trois à six semaines mais "sous réserve de confirmation des examens complémentaires" qui doivent déterminer la gravité de la blessure et la période de l'absence, a expliqué le médecin sur le site de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Mais la page officielle de beIN SPORTS Turquie a annoncé la durée d'absence du joueur de Galatasaray touché aux ischio-jambiers. Younes Belhanda sera absent pour 6 semaines, et ne foulera plus les pelouses avant 2019. Le joueur a quitté la sélection pour rejoindre son club turc, le Galatasaray, où il devra subir de nouveaux examens et traitement.

Le Maroc s'est qualifié pour la phase finale de la CAN après la victoire des Comores sur le Malawi (2-1) samedi. Les Lions de l'Atlas, leaders du groupe B avec un total de 10 points devant le Cameroun (8 points), sont ainsi assurés de terminer premiers ou deuxièmes de leur poule et de disputer leur 17ème CAN.