Cameroun/Ghana: CAN féminine 2018 - Ghana-Mali, Cameroun-Algérie au programme ce mardi

La 2e journée de la phase de groupes de la CAN féminine 2018 débute ce mardi. Le Ghana sera face au Mali et les Lionnes du Cameroun se mesureront à l'Algérie.

Lors de la première journée, si l'on s'en tenait aux pronostics sur le papier, le Cameroun aurait puni le Mali, l'Afrique du Sud aurait péri sous le Nigeria, la Zambie aurait subi la Guinée Equatoriale et le Ghana aurait marché sur l'Algérie. Mais le film n'a pas obéit au scénario. L'Afrique du Sud a battu le Nigeria par la plus petite marque, le Ghana a difficilement dominé l'Algérie par un but à 0, le Cameroun a dû réagir face à une équipe malienne déterminée et la Guinée Equatoriale, deux fois championnes a été humiliée par la Zambie 5 buts à 0.

Ce mardi, pour le compte de 2e journée de la phase de groupes de la CAN féminine 2018, tous deux battus pour leur entrée en lice, le Mali et l'Algérie doivent réagir pour se relancer. Les deux equipes abattent leur dernière carte dans le groupe A respectivement contre le Ghana, pays-hôte, et le Cameroun, qui partiront favoris.

Le programme (horaires en temps universel)

Mardi 20 novembre (groupe A)

15h30, Ghana-Mali

18h30, Cameroun-Algérie