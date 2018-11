Sénégal: Dernier Gamou de Tivaouane avant la présidentielle prochaine - Serigne Mbaye Sy Mansour dans le clair-obscur

La cérémonie officielle du Gamou de Tivaoune a eu un cachet particulier cette année 2018, parce qu'étant le dernier avant la présidentielle de février prochain. Lors de sa prise de parole, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour dit Abdou Sy Mansour a fait dans le clair obscur sur le candidat qu'il soutiendrait, même si par moment il tresse des lauriers au chef de l'Etat.

Tout en mettant au même pied les acteurs politiques, à qui, il a demandé une sérénité pour un Sénégal de paix, il n'a pas manqué de demander à ceux qui sont à la quête du pouvoir d'arrêter de faire le «fou».

«Les commentaires iront bon train. Mais, si vous voulez, dites que je n'ai pas dit que je ne soutenais personne, je n'ai pas non plus dit que je soutenais quelqu'un», dixit le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, appelé Mbaye Sy Mansour campant ainsi le décor sur son soutien ou pas à un quelconque candidat à la présidentielle prochaine.

Des propos tenus lors de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaoune, le lundi 19 novembre, en présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. En effet, le guide suprême n'a pas voulu édifier les populations sur son supposé soutien au chef de l'Etat, Macky Sall.

Il n'a pas voulu non plus voulu dire qu'il ne soutenait aucun des candidats à la prochaine présidentielle. Sur ce point, d'ailleurs, ne voulant pas que ses propos soient interprétés, il a invité la presse à restituer tel quel ses dires, sans aucun montage. Selon lui, «celui qui fait un montage, c'est qu'il est animé par autre chose», laissant ainsi bon train aux commentaires.

LA CLASSE POLITIQUE MIS DEVANT SES RESPONSABILITES

Revenant par ailleurs sur la tension verbale notée depuis quelques temps dans le champ politique, le guide spirituel des Tidianes a déploré le manque de sérénité et de repère. A l'en croire, ceux qui adoptent un tel comportement «ne savent pas parler».

Le Khalife général de Tidiane a mis, par conséquent, les différents candidats à la présidentielle devant leur responsabilité, leur invitant à préserver la paix et la stabilité dans le pays. Il a toutefois semblé situer les responsabilités sur cette escalade verbale, même s'il dit mettre tous dans le même sac.

En effet, parlant des insanités proférées par les acteurs politiques, il n'a pas manqué de préciser que les propos mal placés qu'on entend ça et là «on ne les entend pas du président Macky Sall», lui démarquant ainsi de toutes ces dérives verbales.

Dans une invite au soutien un peu voilée, il dira «qu'il vaut mieux s'accrocher à lui (Macky Sall), car lui il s'accroche à Dieu».

L'OPPOSITION RADICALE TANCEE

A ceux qui cherchent à accéder au pouvoir par la force, Serigne Mbaye Sy Mansour dira que c'est les populations qu'ils veulent utiliser comme «boucliers».

Ainsi donc, il a invité celles-ci à rester chez elles, pour éviter de se faire blesser. Pour lui, tout un chacun a son candidat, mais dès que son candidat lui demandera d'aller se battre, qu'il se retire et le laisse seul.

«Si on ne voit pas quelqu'un qui va se battre pour nous, on ne va pas se battre pour lui», soutient-il. Aux opposants qui ruent continuellement dans les brancards, il leur demande d'arrêter de «faire le fou», mais aussi d'arrêter de faire des «récriminations à n'en plus finir».

Mieux, il leur invite à emprunter la bonne voie, «car, si quelqu'un vous montre le bon chemin, il faut lui dire : «Allez de l'avant, je vous suis», sans être plus explicite sur la personne à suivre.

Mieux, comme si pour calmer les ardeurs de ceux qui veulent mettre le feu dans le pays si leur candidature à la présidentielle ne passe pas, le Khalife général des Tidjanes leur dira que «c'est vous qui cherchez le pouvoir, cherchez le dans la sérénité».

«JE N'INTERCEDE POUR PERSONNE AUPRES DE MACKY»

Rappelant, en outre, la visite du chef de l'État à Tivaoune, le Khalife des Tidianes a informé qu'avant l'arrivée du président Macky Sall, beaucoup de gens étaient venus pour lui demander d'intervenir pour eux, avec leurs lots de complaintes.

Mais, à ces derniers, il leur aurait dit qu'il ne va pas intervenir auprès du président. Car, indique-t-il, il ne sait pas ce dont le chef de l'Etat est à mesure de faire ou pas. Il dit ne pas vouloir lui fausser ses attentes. Il a toutefois précisé qu'il n'a jamais fait la politique.

Pour autant, en tant que sénégalais et étant au fait de ce qui se passe dans le pays, il se serait dit que «mieux vaut prévenir que guérir», justifiant ainsi les raisons de sa sortie et de ses invites à la paix et à la sérénité des acteurs politiques à l'horizon de la présidentielle.

ALY NGOUILLE NDIAYE FAIT UN PEU D'HISTOIRE

A noter, par ailleurs, que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, à la tête de la forte délégation gouvernementale, a sollicité des prières pour un Sénégal de paix, à 3 mois des élections. Il estime que tous les prétendants au fauteuil présidentiel sont des fils du pays et qu'il vaut mieux que tous se calment et qu'ils sachent que le pays leur appartient.

Auparavant, le représentant du président Macky Sall à la cérémonie officielle de la 117ème édition du Mawlid à Tivaoune, a fait un cours magistral sur l'histoire d'El Hadji Malick Sy et de sa progéniture.

Le premier flic du pays a semblé toucher la fibre religieuse des disciples Tidianes qui lui ont accompagné d'une salve d'applaudissements. Même le porte-parole des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy, lui a reconnu sa maitrise de quelques notions des daaras, non sans préciser qu'il fait partie de la famille.

CONFIDENCES DE PAPE MALICK SY : Les fois où Serigne Babacar Sy a refusé de suivre son père El Hadji Malick Sy

Lors de son speech, à la cérémonie officielle du Gamou, le porte-parole des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy a raconté une anecdote concernant son père, Serigne Babacar Sy et son grand-père Serigne El Hadji Malick Sy. Selon lui, son vénéré papa lui a raconté qu'il lui est arrivé à deux reprises de ne pas suivre son papa, père fondateur de la confrérie Tidiane.

La première fois, selon lui, c'était quand son grand-père avait demandé aux gens de ne plus lui chanter ses louages. Sur les raisons, il explique que celui-ci avait confié qu'une fois, quelqu'un avait chanté pour lui au marché de Saint-Louis et que cela avait engendré une bagarre.

C'est à partir de ce jour qu'il a intimé l'ordre, à tous, de ne plus lui faire des chants de louanges. Ce que son papa, Serigne Babacar Sy ne pouvait accepter car estimant qu'on ne le chante pas en fait, mais on chante pour les belles œuvres qu'il a réalisées pour le Prophète (PSL).

L'autre fois où son père a refusé de suivre le fondateur de la confrérie Tidiane, selon lui, c'est quand une fois, El Hadji Malick Sy a rompu le jeûne et s'apprêtait à mettre ses habits pour se rendre à la mosquée. Il indique que son géniteur avait refusé de rompre le jeûne.

Sur demande de Serigne El Hadji Malick Sy, il lui a fait savoir que parmi tous ceux qui ont affirmé avoir vu la lune, aucun d'entre eux n'était musulman et ne pouvait bénéficié de la confiance des musulmans.

Faisant confiance à son fils, raconte toujours le porte-parole des Tidianes, leur père fondateur a demandé à tous de faire leurs ébullitions et de poursuivre le jeûne.