Sénégal: Visite du président de la république à Medina Baye - Macky Sall s'engage à appuyer le projet d'extension de la mosquée

A Kaolack où il a procédé durant toute la journée du lundi à la visite des familles religieuses de la commune, le président de République a annoncé, lors de son étape de Médina Baye, le projet d'extension de la Mosquée.

Pour un coût d'investissement encore non élucidé, Macky Sall dit engager un tel projet pour permettre à ce lieu de culte de pouvoir contenir toute l'affluence habituée à converger dans ce quartier religieux en moments de Gamou ou des Ziarra annuelles.

Même si à l'entame de son propos, le président de la République a plus insisté sur des salutations en direction du Khalif Cheikh Ahmeth Tidiane Ibrahima Niasse, ses « Mukkadam », disciples et toute la famille de feu El Hadji Ibrahima Niasse dit Baye Niasse, et l'importance de cette nuit annuelle accordée au Prophète Mohamed (Psl), le président Macky Sall a par la suite exprimé son désir d'appuyer la phase II du programme de modernisation de la cité religieuse de Médina Baye.

Comme planifié, ce programme s'articule autour du projet d'extension de la mosquée déjà rénovée en 2010 à l'époque du défunt Serigne Mamoune Niasse et est également admis pour relever le déficit d'assainissement dans le quartier de Médina Baye et doter cette cité d'un réseau d'assainissement plus moderne, susceptible d'absorber toutes les anomalies liées à l'insalubrité dans ce quartier.

Pour le président Macky Sall, les raisons de son intervention prochaine dans le programme de modernisation des infrastructures qui existent à Médina Baye découlent de la place occupée par Médina Baye au sein de la Ummah islamique.

Grand centre d'enseignement coranique, de savoir, de culture, et surtout de pratique avérée de l'Islam, Médina Baye a toujours constitué une source de savoir où des milliers et des milliers d'étrangers venus de tous les coins du monde continuent encore de s'abreuver.

Les études menées par des chercheurs blancs et les écrits qui en ont découlé confirment davantage cette particularité et placent Médina Baye parmi les foyers les plus dynamiques et centres d'apprentissage du Coran, de suscitation de la culture islamique et de vie de la religion musulmane.

Revenant sur le programme d'assainissement, environnemental et de révision de la voirie, le président de la République a estimé que compte tenu de la grande ruée constatée chaque année vers ce lieu et l'importance de la population d'étrangers qui vient régulièrement se recueillir, la réalisation d'un réseau d'assainissement digne du nom et l'installation d'une voirie moderne sont devenues des priorités absolues pour l'Etat.

S'agissant également de la seconde phase du projet de construction du marché de Médina Baye, le chef de l'Etat a annoncé la tenue récente de discussions très poussées avec le Khalife concernant ce projet et toutes les dispositions nécessaires seront prises en faveur de son exécution au même titre que les projets structurants visant à éliminer tous les branchements d'eau défectueux et les eaux usées en stagnation dans le quartier.

MACKY SOLLICITE DES PRIERES POUR LE PETROLE ET LE GAZ

Pour une paix durable et une stabilité sociale dans le pays, le président Macky Sall a sollicité des prières pour le Sénégal, et sans prononcer les mots « pétrole » et « Gaz », il a formulé cette même demande au Khalife de Médina Baye, ses frères Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, Cheikh Maki Ibrahima Niasse, son neveu Cheikh Ahmeth Tidiane Cissé, l'imam de la mosquée, et tous les marabouts présents lundi dernier dans la grande salle de la maison des hôtes communément appelée « Kër Gaan ».

S'adressant au Khalife Cheikh Ahmeth Tidiane Ibrahima Niasse, le chef de l'Etat a tenu ces propos : « des richesses sont apparues au Sénégal, et je sollicite des prières pour les exploiter à bonne échéance et restituer tous les privilèges aux Sénégalais pour leur développement personnel et celui de notre chère patrie ».

LE DESTIN DE L'UNIVERSITE EL HADJI IBRAHIMA NIASSE REVIENT SUR LE DISCOURS PRESIDENTIEL

Outre les engagements pris dans les domaines déjà identifiés, le président Macky Sall a aussi profité de son bref séjour à Médina Baye pour annoncer le démarrage effectif cette année des cours de formation et recherche à la première promotion d'étudiants admis à l'Université El Hadji Ibrahima Niasse. Et ce, dès le mois de Novembre prochain.

Malgré le retard concédé dans le cadre de sa réalisation, et l'impatience partagée par un certain nombre d'acteurs, futurs pensionnaires de l'Université, le chef de l'Etat a quand même tenu à porter cette information au Khalife, tout en précisant la diversité de sciences qui seront enseignées dans ce temple dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de la pêche, entre autres.

« Pour lui, c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une université est baptisée au nom d'un leader religieux. Une décision tout fait normale compte tenu de la place qu'on a toujours donnée à nos guides religieux au sein de notre société et dans nos cœurs, mais aussi du fait que les chefs religieux constituent une fierté pour nous, Sénégalais ».

Au Sénégal, estime ainsi le président de la République, on parle souvent d'El Hadji Oumar Foutiyou Tall, Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, El hadji Ibrahima Niasse et bien d'autres guides religieux et familles d'envergure qui constituent aujourd'hui le fondement du Sénégal et les garants de notre stabilité sociale.

PREVENTION DE LA DENGUE, DES EPIDEMIES ET AUTRES MALADIES DIARRHEIQUES : La Croix-Rouge réussit sa sensibilisation

Nonobstant quelques cas isolés, souvent liés aux accidents de motos ou autres maladies légères, l'Edition 2018 du Gamou de Kaolack, de manière générale, n'a pas connu cette année d'anomalies liées à la consommation ou la contamination. Et cela, grâce à l'appui de la région médicale, le soutien de la Croix-Rouge de Belgique et de France, et au dispositif mis en place par le comité régional de la Croix-Rouge de Kaolack.

Au total, 113 volontaires ont été déployés dans les quartiers Médina Baye, Thioffac, Médina Mbaba, Sam et Tabangoye II où ils ont mené une large campagne de sensibilisation sur les mesures d'hygiène à prendre, le paludisme et la dengue.

Dans cet exercice, 3934 personnes dont 1942 femmes et 1992 hommes ont été capacités sur le lavage des mains et les comportements à adopter tout au long du Gamou. Pour le médecin régional, Dr Aïssatou Barry Diouf, ces dispositions ont été prises dans le cadre de la couverture sanitaire du Gamou.

Et pour y arriver, deux (2) dispositifs ont été mis en place. Un pour la prise en charge et un second dispositif pour la sensibilisation.

En dépit de ces mesures, 11 postes ont aussi été installés un peu partout au niveau des sites abritant le Gamou et à côté des centres de référence littéralement ouverts au niveau de l'hôpital régional et la clinique « Lampe Fall ».