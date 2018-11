Congo-Kinshasa: Elections - Une centaine de candidates formées sur les stratégies de réussite d'une campagne

Plus d'une centaine de candidates à la députation nationale et provinciale ont été formées, mardi 20 novembre à Kinshasa, sur les stratégies pour bien battre une campagne électorale. Au cours d'un atelier organisé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), elles ont notamment appris à recourir aux réseaux sociaux et à nouer des partenariats stratégiques avec les médias.

Elles devront aussi connaitre le cadre légal et réglementaire du processus électoral, identifier les défis en matière de connaissance de l'environnement et les obstacles contextuels. Elles ont également appris quelques techniques sur la mobilisation, la stratégie de communication, la gestion du budget de la campagne et la mobilisation financière.

Le PNUD a organisé cet atelier de renforcement des capacités des candidates avec la collaboration de ONU-FEMMES et la Division électorale de la MONUSCO.