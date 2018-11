Congo-Kinshasa: Me Yoko Yakembe en achète 50 exemplaires, Shadary joue sur le terrain scientifique avec un nouveau livre sur le marché

La salle Auditorium du Kempinski Fleuve Congo Hôtel a servi de cadre ce mardi 20 nombre à la présentation et au baptême de l'opus "Les Institutions provinciales face au défi du développement de la RDC ", progéniture intellectuelle d'Emmanuel Ramazani Shadary, Secrétaire Permanent du Pprd et candidat du FCC à la présidentielle de décembre 2018.

Ce livre écrit par le doctorant et Chef des Travaux de l'UNIKIN, compte 322 pages, 9 chapitres et a été publié en 2018 aux éditions l'Harmattan. Un ouvrage Préfacé par Faustin Mvuluya et postfacé par Jean Kambayi Bwatshia. L'œuvre littéraire a été portée sur les fonts baptismaux en marge d'une somptueuse cérémonie par Léon Kengo wa Dondo. Il sied de signaler que Me Placide Yoko Yakembe, professeur de droit à l'Unikin et ambassadeur honoraire, a comme plusieurs personnalités, acheté de nombreux exemplaires. Selon les annonces faites, ce PCA de la Régideso en a payé le plus grand nombre par individu soit 50 exemplaires.

Devant une grande crème intellectuelle, premier orateur lors des prises de parole précédant le baptême de cette œuvre, le Professeur Emile Bongeli a retracé avant tout, la biographie de l'auteur qui est un homme de terrain dont la biographie à cette aube de campagne électorale, n'est plus à présenter.

Dans son contexte, le présent ouvrage qui a une si grande valeur scientifique, rend compte de l'effectivité du fonctionnement des institutions provinciales issues de la constitution du 16 février 2006 en RDC et des résultats engrangés par leur mise en œuvre. Ce qui permet à l'auteur de tirer la sonnette d'alarme à l' endroit des décideurs. L'auteur s'intéresse aussi aux jeux des acteurs commis aux charges d'animer ces institutions provinciales. En dépit des avancées enregistrées dans la gestion des entités provinciales visées (Equateur; Kasaï Occidental et Maniema); Emmanuel Ramazani Shadary relève les différents obstacles juridiques pour le développement par la base.

De ce qui précède, l'auteur évoque que les différentes institutions d'un Etat ne parviennent pas à résoudre de façon satisfaisante leurs problèmes faute d'adaptation aux spécificités des sociétés africaines. Ce livre rend compte de l'effectivité du fonctionnement des institutions provinciales issues de la Constitution du 16 février 2006 en République démocratique du Congo et des résultats obtenus par leur mise en œuvre. L'auteur part, en outre, de l'histoire des institutions provinciales depuis l'indépendance, à travers les diverses constitutions du Congo-Kinshasa. Il explique les conditions sociohistoriques qui ont influencé la production de ces constitutions et leurs répercussions sur la marche des entités provinciales. Il propose des mesures correctionnelles portant sur les textes, l'organisation et les hommes.

Qui est Me Yoko ?

Un des ceux qui ont eu à cœur la passion d'acheter le livre du Dauphin de Joseph Kabila afin de porter des branches au feu de sa lutte vers la magistrature suprême comme de sa démarche scientifique pour défendre sa thèse de doctorat, Me Yoko Yakembe est un avocat au barreau de Kinshasa/Gombe depuis 1978 et responsable du Cabinet d'Avocats Yoko, Professeur Ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa depuis 1971, Recteur de l'Université de Réveil Pentecôtiste de Beni, dans la province du Nord Kivu, Président du Conseil d'Administration de la Régideso depuis juillet 2017.

Placide Yoko Yakembe a fait une brillante carrière professionnelle et détient une série de titres. Il est, en effet, Docteur d'Etat en droit de l'Université de Paris (1971), Docteur en sciences politiques de l'Université de Dijon (1969), diplômé d'études de droit public (DES Paris 1968), diplômé d'études supérieures en Relations Internationales (Paris 1969), diplômé d'études supérieures en droit privé à l'Université Lovanium (1970), diplômé de l'Institut d'Etudes Françaises de Touraine (France 1962). Il a été Directeur des études à l'ENDA (1968-1971), Professeur à l'ENDA (1967-1971), Président de l'Université de Kabinda (1994), Ministre du travail et de la prévoyance sociale (1977), Ministre de la Justice et de la réforme institutionnelle (1991), Ministre des Affaires Foncières (1993-1994), Consultant au PRCG dès 2014 sur l'Administration Publique, Représentant permanant adjoint du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des Institutions spécialisées à Genève (1971-1975), Ambassadeur nommé en 1986, Commissaire du peuple élu (1982-1987), Député national élu (1987-1992), Conseiller de la République désigné par la Conférence Nationale Souveraine (1992-1997), Administrateur de la SNEL (1978-1991), Président du Conseil d'Administration de mobile Oil en 2002, Représentant du Congo au Comité juridique de l'O.A.C.I à Paris, Représentant du Congo à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies depuis 1972 puis observateur du Congo à l'Assemblée mondiale de l'O.I de protection civile (1971-1975).