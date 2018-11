Congo-Kinshasa: Rapport de la Commission Infrastructures du Sénat - Jean-Pierre Nenyengwe se félicite du travail abattu !

L'Assemblée plénière de ce mardi 20 novembre 2018 de la Chambre Haute du Parlement, a connu la présentation du rapport de la Commission Infrastructures et Aménagement du Territoire, chapeautée par le Sénateur Jean-Pierre Nenyengwe Imi.

Ce dernier, ensemble avec son équipe, ont réalisé un travail harmonieusement bienfait, avant de pouvoir présenter le rapport final des différents textes de lois devant l'assemblée plénière du Sénat, dirigée par Léon Kengo wa Dondo. En effet, comme l'on pouvait s'y attendre, la plupart des propositions de lois qui ont été examinées au niveau de l'Assemblée Nationale lors de cette session, se sont automatiquement retrouvées en seconde lecture au Sénat notamment, celle qui porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre National des Ingénieurs, et celle consacrée aux Architectes.

A quelques jours de la clôture de la session plénière du mois de septembre 2018, l'on a, sans ambages, assisté à un débat vraisemblablement houleux dans l'hémicycle de Palais du peuple, au Sénat tout précisément. Attendez ! Le mardi 20 novembre dernier, après avoir adopté les points à l'ordre du jour, il était temps, pour le Président de la Commission Infrastructures et Aménagement du Territoire, de procéder à la présentation du rapport relatif à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre National des Ingénieurs(ONI). Comme si cela ne suffisait pas, l'équipe du Sénateur Jean-Pierre Nenyengwe Imi, a fait montre également à la plénière du Sénat, du rapport de la proposition de loi portant création, Organisation et Fonctionnement de l'ordre National des Architectes.

Nonobstant la perte de son rapporteur survenue en Afrique du sud suite à une maladie, le Président de la Commission IAT de la chambre Haute du Parlement a félicité son équipe, pour le travail réalisé jusqu'à ce stade, malgré cette triste nouvelle. Du moins, il a reconnu, par ailleurs, lors du débat général de la plénière, quelques amendements que certains sénateurs ont déposé sur la table de sa Commission. «Concernant la proposition de loi portant Organisation et fonctionnement des Architectes, cela n'a pas posé beaucoup de problèmes. Hormis cette histoire de stage, afin d'éviter la subjectivité, si cela passe comme un amendement, nous pourrions l'accepter », a-t-il confié au sortir de la plénière.

En rapport avec la proposition de l'Ordre National des ingénieurs, Jean-Pierre Nenyengwe Imi a éventré le boa. « Il y a également ce problème de réciprocité. Là aussi, il faudrait qu'un ingénieur étranger qui arrive en RDC puisse subir la même loi que l'ingénieur Congolais qui va ailleurs ? Le travail qui reste c'est celui des ingénieurs techniciens et civils. Là c'est un débat Universitaire. J'estime encore une fois que quelqu'un qui a fait trois ans, et il est ingénieur technicien, et il voudrait devenir ingénieur civil, il n'a qu'à faire un second cycle, c'est tout à fait normal, mais le mettre dans un même Ordre, ce n'est pas juste », a insisté le Sénateur Jean-Pierre Nenyengwe Imi. A l'en croire, le travail a été bien exécuté dans son ensemble, et son équipe et lui n'attendent que les amendements des autres Sénateurs, pour pouvoir achever le travail.

Zoom sur le rapport

Le rapport qu'a présenté Jean-Pierre Nenyengwe, Président de la Commission Infrastructures et Aménagement du Territoire, explique clairement le contenu du texte. Cette Commission avant d'examiner le projet de loi, article par article, a engagé un débat général pour mieux appréhender les contours de la question. Au cours de ce débat, les membres de la Commission ont soulevé des préoccupations auxquelles les experts de la corporation ont donné des éclaircissements. L'intitulé du texte sous examen a été modifié par : «la proposition de loi portant création, organisation de l'Ordre National des ingénieurs civils(ONICIV). C'est cette thématique qui a posé des diverses préoccupations, dans la mesure où elle ne s'applique qu'à ceux qui ont effectué le second cycle d'Université, alors qu'à la base, la proposition de loi devrait s'appliquer à tous les ingénieurs.

Toutefois, ledit ordre des ingénieurs a pour mission de veiller au respect des valeurs professionnelles de l'Ingénieur qui sont la compétence, le sens de responsabilité, d'éthique et d'engament social indispensables à l'exercice de la profession d'ingénieur ainsi qu'au respect des règles édictées par les lois, les règlements et le code de déontologie. Cet Ordre des Ingénieurs a pour mission de veiller également à la promotion de la profession d'ingénieur.

Il est chargé d'enregistrer les membres et réguler la profession ; de protéger et promouvoir la profession et lutter contre les abus dans son exercice ; assurer la protection des membres dans l'exercice de leurs responsabilités ; informer, former et conseiller les membres. Cependant, il sied de souligner que les deux textes des lois n'ont pas été votés sur le champ. Car, les Sénateurs ont 48 heures pour amender ces propositions. Cela étant, le Sage du sénat Jean-Pierre Nenyengwe va devoir revenir au sénat ce jeudi 22 novembre pour une énième présentation du rapport.