Algérie: Tissemsilt - Lancement de la manifestation "mois du Mawlid El Hadi"

- La première édition de la manifestation du "mois du mawlid El Hadi" a été lancée mardi à Tissemsilt, à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète (QSSL).

Le programme de cette manifestation, initiée par la direction des affaires religieuses et wakfs en collaboration avec des instances et des entreprises publiques à partir de la mosquée "Abou Bakr Es-Seddik" à Tissemsilt, comporte des prêches dans différentes mosquées de la wilaya abordant la vie et l'œuvre du prophète (QSSL), ainsi que des concours de récitation du Coran et de Hadith.

Les organisateurs ont prévu aussi un concours sur la poésie arabe classique louant le prophète (QSSL) destinés aux élèves des écoles coraniques, talebs de zaouias et adhérents à l'annexe du centre culturel islamique de Tissemsilt, en plus d'émissions radiophoniques et de madihs interprétés par des troupes locales au niveau des structures juvéniles, culturels et éducatifs et du centre universitaire de Tissemsilt.

Des conférences et des rencontres religieuses sur la vie du prophète (QSSL) sont également programmées dans les mosquées, les classes d'alphabétisation et les centres de rééducation des dairas de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaama.

Parallèlement à cette manifestation, les zaouias ont concocté un programme riche de célébration du Mawlid Ennabaoui comportant des activités religieuses et culturelles dont des madihs et une réception en l'honneur des récitants du Coran.

Cette manifestation est organisée en collaboration avec les directions de la jeunesse et des sports, de l'éducation, de la culture, de l'annexe de l'Office national d'analphabétisme et d'enseignement des adultes, le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) et la radio régionale de Tissemsilt.