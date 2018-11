Algérie: Le savant et penseur Mohamed Salah Essidik distingué

Le savant spécialisé dans le Fiqh (jurisprudence islamique) et penseur algérien, Mohamed Salah Essidik, a été distingué mardi à Constantine en reconnaissance de ses services pour la patrie et pour la religion au cours d'une cérémonie tenue après la prière du Maghreb à la mosquée Emir Abdelkader.

En marge de cette cérémonie, l'imam de cette mosquée Youcef Allel a indiqué à l'APS, que cette initiative qui a eu lieu en marge de la célébration du Mawlid Ennabaoui vise "à faire connaître un des savants et oulémas algériens enfantés par l'Algérie peu connu en dépit de ses immenses contributions au service de la patrie, de la religion et de la langue arabe".

Lire aussi: Des hommes de lettres et des artistes décorés des "Athir" et "Achir" par le Président de la République

Initiée par l'association religieuse de la mosquée Emir Abdelkader de concert avec la direction des affaires religieuses, la cérémonie a donné lieu à une allocution de l'historien Arezki Ferrad sur le cheikh Essidik et à une exposition des oeuvres du cheikh Essidiki tenue au hall de la mosquée.

Prenant la parole, Cheikh Mohamed-Salah Essedik (93 ans) est revenu sur son expérience dans la vie et les grands moments qu'il a vécu notamment sa rencontre avec le réformateur Abdelhamid Benbadis et son militantisme durant la Guerre de libération incitant les jeunes "à l'amour de leurs pays et à l'attachement aux constantes nationales".

Né en 1925 au village Abizar de la commune de Timizart (wilaya de Tizi Ouzou), Essidik a eu pour premier enseignant son père le cheikh Bachir Aït Seddik avant de poursuivre ses études à Alger puis en 1946 à Tunis pour terminer ses études à l'université Al Zaytouna en 1951.

De retour au pays, il enseigne à la zaouïa du cheïkh Abderrahmane El-Illouli et publie plusieurs articles avant de rejoindre la Révolution dès son déclenchement.

Il a notamment travaillé à la radio Sawt Ethaoura El Djazaïria (Voix de la révolution algérienne) qui émettait de Tripoli (Libye) depuis le 1er janvier 1958 jusqu'à l'indépendance.

Il a présenté plusieurs programmes à la télévision et à la radio nationales et a publié des articles dans 36 revues nationales et étrangères.

Il est également l'auteur de plus 130 ouvrages dont "Maqassid El Coran" (Visées du coran), El Djazaïr bayn el-madhi oua el-hadhir (l'Algérie, hier et aujourd'hui), El Djazaïr baled ettahadi oua essomoud (l'Algérie, pays du défi et de la résistance) et Alamiyat el-islam oua akhlaqiyat rassoulih (L'universalité de l'islam et la morale de son prophète).