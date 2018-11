Afrique: CAN féminine 2018 /Zambie - Mwakapila - « Nous sommes venues au Ghana avec l'ambition de passer le premier tour »

Les Zambiennes ont surpris les Equato-guinéennes, double vainqueur de la CAN, avec un beau succès 5-0 lors de la première journée. Ce mercredi, la Zambie sera face au tenant du titre et vainqueur de 10 des 12 éditions, le Nigéria pour le compte de la 2ème journée dans le groupe B de la CAN féminine 2018. Bruce Mwape et ses filles comptent bien faire tomber une autre championne d'Afrique.

« Nous avons frappé un grand coup à l'occasion de notre entrée en compétition. Depuis l'eau a coulé sous le pont ghanéen. Depuis deux jours nous nous sommes immergés dans celui qui nous attend contre le Nigeria. Et ce sera dur, très dur. Les Nigérianes jouent la réputation de leur football. Quand on a remporté huit titres sur dix, pas question de ne pas réagir après un échec, a confié le sélectionneur de la Zambie sur le site de la CAF. Nous savons que les Nigérianes sont habiles, tactiquement et stratégiquement très fortes. On va simplement procéder comme nous le faisons à chaque match mais en faisant très très attention à nos rivales. Elles sont bourrées de talent et d'expérience. Et vous voudriez que nous ne mettions pas tout en œuvre pour les battre. »

« La victoire contre la Guinée équatoriale a donné le moral à toute l'équipe. Nous sommes venues au Ghana avec l'ambition de passer le premier tour et de nous qualifier pour la Coupe du monde. La première étape a été franchie. La deuxième contre le Nigeria sera encore plus difficile, il faut garder les pieds sur terre. Nous étions, à notre arrivée, l'équipe condamnée à quitter la CAN à la fin du premier tour. Nous avons déjà contredit les pronostics une fois. Pourquoi pas deux, pourquoi pas trois. On verra. Les challengers sont parfois plus à l'aise que celles que tout le monde voit gagner», a de son côté déclaré Mary Mwakapila, milieu de terrain de la Zambie.