Cameroun/Maroc: Amical - Le Cameroun chute devant le Brésil, le Maroc remporte le derby maghrébin face à la Tunisie

Belle affiche hier soir à Milton Keynes en Angleterre, où le Brésil affrontait le Cameroun en match amical. Les Lions Indomptables se sont inclinés (1-0). Dans les autres rencontres amicales, le Maroc a gagné le derby maghrébin en s'imposant à Tunis (1-0). Le Nigeria et l'Ouganda, tous deux qualifiés pour la CAN 2019, ont fait match nul à Asaba (0-0).

Quatre jours après sa défaite en éliminatoires de la CAN 2019 au Maroc (2-0), le Cameroun s'offrait une rencontre de prestige à Londres face au Brésil. Un bon test pour cette équipe en reconstruction, entraînée depuis moins de quatre mois par le Néerlandais Clarence Seedorf. Les coéquipiers de Neymar, qui sortaient d'une victoire face à l'Uruguay vendredi dernier (1-0), prenaient cette rencontre au sérieux, comme en témoigne le onze aligné par Tite au coup d'envoi. Le Cameroun perd une seconde rencontre consécutive cette fois ci, contre le Brésil. Le but des auriverdes a été marqué à la 45e minute par Richardson, qui est entré à la cinquième minute en remplacement du talisman Neymar. Malgré un milieu de terrain défaillant, on a vu le meilleur de Karl Toko Ekambi surtout en seconde période.

Après avoir concédé la défaite en Alexandrie face à l'Egypte (3/2), l'équipe de Tunisie s'est encore une fois inclinée. Cette fois, les joueurs de Kanzari ont été battus en amical au stade olympique de Rades par le Maroc. L'unique réalisation des Lions de l'Atlas a été l'œuvre de Youssef Ennssiri à la 41ème minute de la première période suite à un coup franc repoussé par Ben Mostapha.

Tous deux qualifiés pour la CAN 2019, le Nigeria et l'Ouganda s'affrontaient mardi à Asaba en match amical. Remaniés malgré la présence de Musa et Iwobi dans le onze de départ, les Super Eagles ne sont pas parvenus à faire la différence à domicile face aux Cranes (0-0). De son côté, l'Afrique du Sud accueillait le Paraguay à Durban (1-1). Les Sud-Américains ont mené au score pendant plus d'heure après le but de Federico Santander (24e) avant que Percy Tau ne permette aux Bafana Bafana de revenir au score en toute fin de rencontre (90e).