Cote d'Ivoire: Amélioration de la gouvernance forestière - Tenue d'un atelier pour élaborer l'ébauche du programme

Ce mercredi 21 novembre, des représentants des ministères, les acteurs de la forêt, de la faune et de la biodiversité, y compris les institutions internationales (Redd+, Ue, Fao, Pnud, Giz, Efi) sont réunis pour un atelier portant sur l'élaboration de l'ébauche du programme national d'amélioration de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire (Pnagf-CI), organisé par le ministère des Eaux et Forêts avec la collaboration du Giz (Deutsche Gesellschaft für internationale zusammenarbeit), Programme des nations unies pour le développement (Pnud), l'Institut européen de la forêt (Efi).

« Cet atelier marque le début du processus de l'élaboration du Pnagf. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts », a indiqué le directeur général des forêts et des faunes, Colonel Soro Yamani.

Pour lui, ce programme vient renforcer les initiatives déjà existantes, dans l'optique « de garantir le succès et appuyer la mise en œuvre de la stratégie de la politique forestière adoptée en mai 2018 par le gouvernement.»

Pendant quatre jours les participants au séminaire vont, entre autres, analyser le contexte actuel du secteur forestier et les enjeux de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire y compris les barrières ; Identifier les acteurs clés et les différentes parties prenantes pour l'amélioration de la gouvernance forestière ; Elaborer une théorie du changement pour l'amélioration de la gouvernance forestière ; Elaborer un cadre logique d'amélioration de la gouvernance forestière.

Ce, dans la perspective de doter la Côte d'Ivoire d'un programme ambitieux de gouvernance forestière de la Côte d'Ivoire, a souhaité colonel Mé Kouamé Martial, directeur de cabinet du ministre des Eaux et Forêts et représentant ce dernier.

Pour lui, face à la dégradation accrue de la forêt, chutant de 90% il y a 60 ans à moins de 11% aujourd'hui, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes, notamment son adhésion, en juin 2011, au mécanisme international de Réduction des Émissions de gaz à effet de serre issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts (Redd+) ; son engagement, en juin 2013, dans les négociations d'un Accord de Partenariat Volontaire (Apv) pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (Flegt en Anglais) avec l'Ue; la promulgation de la loi N° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant code forestier.

Le représentant du ministre des Eaux et Forêts soutient que la gouvernance forestière doit nécessairement reposée sur trois piliers, qui ne sont malheureusement pas respectés dans bon nombre de pays : D'abord les cadres politiques, juridiques, institutionnels et réglementaires qui traitent les politiques et lois forestières, il est impérieux d'inverser la tendance, ensuite le processus de planification et de prise de décision relatif à la participation des parties prenantes, la transparence, la responsabilité enfin la mise en œuvre, l'application et le respect des réglementations.

Au sortir de quatre jours de travaux, un premier draft du Pnagf-CI sera rédigé, qui sera suivi par la suite des premières rencontres de consultations avec le ministère des Eaux et Forêts, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), la Sodefor, le Conseil café-cacao, le Redd+, etc.