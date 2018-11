Afrique de l'Ouest: A Gunjur, ville gambienne, pêcheurs sénégal et gambiens vivent dans l'harmonie

Gunjur, une petite ville côtière située dans le sud-ouest de la Gambie, est l'illustration du bon voisinage entre Gambiens et Sénégalais, qui y vivent de la pêche, essayant de préserver les ressources de la mer, a constaté un journaliste de l'APS.

Cette ville est peuplée d'environ 17.520 habitants vivant essentiellement de la pêche. On y trouve des Mandingues, des Peuls, des Diolas et des Manjaques qui, de concert avec les pêcheurs sénégalais appartenant souvent à ces ethnies, veillent à l'application des mesures éditées par les autorités gambiennes et sénégalaises pour préserver les pêcheries des deux pays.

Le constat de cette cohabitation harmonieuse, qui s'accompagne d'un engagement en faveur de la préservation des ressources de la mer, a été fait par une délégation de la Confédération africaine des organisations de pêche artisanale.

Elle a rendu visite aux pêcheurs de Gunjur, en compagnie de représentants d'organisations internationales dont le Fonds des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), la Coalition pour des accords de pêche équitable, Pain pour le monde, le Collectif international de soutien aux travailleurs de la pêche et le Réseau des journalistes pour une pêche responsable et durable en Afrique.

Cette visite de terrain a eu lieu dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la pêche, dont les activités se tiennent mercredi à Banjul, en présence des responsables de ces organisations.

A Gunjur, la FAO a financièrement soutenu l'implantation d'une usine de production de farine de poisson, un investissement qui dope l'activité de pêche dans cette ville côtière située dans la région de Kombo Sud.

Grâce à l'usine, le surplus de la production de poisson, celui des petits pélagiques surtout, est transformé sur place, ce qui réduit les "pertes post-captures".

"Le Sénégal et la Gambie sont deux pays constitués d'un seul peuple", affirme le président du quai de pêche de Kafountine, dans la région sénégalaise de Ziguinchor (sud), Ibrahima Coly.

Selon M. Coly, qui prenait part à la visite de terrain, aucun des deux pays ne peut développer sa pêche sans tenir compte de celle de l'autre, car les pêcheurs mènent leurs activités de part et d'autre des limites maritimes de la Gambie et du Sénégal.

Une idée que partage Oumar Ndiaye, le chef du service de la surveillance des pêches de Kafountine, pour qui "les deux pays partagent la même mer".

"Ce sont les pêcheurs de Kafountine qui débarquent à Gunjur, et vice versa. Cela renforce les relations entre Gunjur et Kafountine", souligne-t-il, affirmant que les acteurs gambiens et sénégalais de la pêche sont respectueux des mesures prises par les deux pays en vue de la bonne tenue de ce secteur d'activité.

"Concernant le repos biologique et l'interdiction de la pêche nocturne, les pêcheurs de Gunjur et de Kafountine, qui partagent la même frontière maritime, acceptent de se plier aux décisions et aux initiatives prises par les administrations des pêches, ce que nous saluons", s'est-il réjoui lors de la visite.