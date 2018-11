Sénégal: ISRA - La direction générale apporte des éclairages suite à la sortie de l'intersyndicale

Suite à l'assemblée générale de l'Intersyndicale de l'Isra (Institut sénégalais de recherches agricoles) qui a eu lieu le 16 novembre dernier, le directeur général, Dr Alioune Fall a fait des mises au point.

La direction générale de l'Isra (Institut sénégalais de recherches agricoles) a réagit à la sortie de l'intersyndicale qui alertait, « sur une situation préoccupante avec une crise financière aiguë ».

Dr Alioune Fall, le directeur général affirme que face à cette déclaration très regrettable, des mises au point s'imposent pour éclairer l'opinion et lever toute équivoque tendant à ternir l'image de l'Isra.

« De prime abord, je tiens à réaffirmer l'appui constant que le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural apporte à l'Isra dans la prise en charge de ses problèmes.

A ce jour, les agents de l'ISRA ont régulièrement reçu, leurs salaires, sans exception, même si des retards sont parfois observés d'un mois à l'autre », note le Dr Fall.

Par rapport à la question relative à la mobilisation de ressources financières dont parle Dr Tamsir Mbaye, Alioune Fall estime qu'il y a lieu de préciser que des stratégies, en étroite collaboration avec le ministère, sont mises en œuvre pour respecter tous les engagements de l'Isra, aussi bien, vis-à-vis des partenaires sociaux que des partenaires scientifique, technique et financier.

«Dans ce sens, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural en tant que scientifique engagé et dévoué à la cause des chercheurs, a toujours soutenu l'ISRA, à chaque fois qu'il y a des difficultés, et ce, en fonction de ses possibilités », fait savoir le directeur général.

Dr Alioune Fall affirme que l'intersyndicale doit se rendre à l'évidence, en toute responsabilité, que la tutelle n'a jamais ménagé aucun effort pour aider l'Isra.

Il a également signaler que la tenue de la session du Comité scientifique et technique de l'Isra, du 5 au 8 novembre dernier, a été possible grâce à un financement additionnel du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, sans laquelle l'évaluation des activités planifiées pour 2019 ne pourrait être réalisée par ledit comité composé de scientifiques de haut niveau qui sont venus, pour la plupart, d'institutions internationales et régionales.

Enfin, souligne Dr Fall, il faut ajouter que le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural a toujours soutenu financièrement l'Isra dans la reconstitution du capital semencier et la mise en œuvre de programmes spéciaux.

«En définitive, il me faut rappeler que l'ISRA doit demeurer une institution de référence pour répondre à sa vocation première et que le sens de la responsabilité doit être érigé en priorité pour que nous puissions préserver les acquis déjà notés dans le secteur agricole.

C'est à cela que j'invite tous, en réaffirmant l'engagement de la Direction générale et celui des plus hautes autorités à apporter des réponses appropriées face aux défis quotidiens de l'ISRA.

Je fais un appel à l'ensemble du personnel de l'ISRA à travailler dans cette direction pour maintenir le cap de l'excellence », conclut le directeur général de l'Isra.