Tunisie: Une intrigante défaite

Tunisie : Ben Mustapha, Naguez, Haddadi, Ben Youssef, Meriah, Sikhiri (Bédoui), Sassi (Chaouat), Ben Mohamed, Selliti (Draguer), Khazri, Khaoui (Srarfi).

Maroc : Mohamadi, Hajjem (Achraf), Ben Attia (Da Costa), Saes, Ben Naceur, Mrabet, Fajri, Hamidi, Nasiri (Yahmadi), Hafidi (Azzaro), Nabil (Mazraoui)

Sans fournir un grand match, les deux sélections tunisienne et marocaine donnèrent le meilleur d'elles-mêmes avec les moyens du bord. Elles jouèrent sans pression puisqu'elles sont déjà qualifiées à la phase finale de la coupe d'Afrique prévue au Cameroun. Les deux protagonistes, et sans round d'observation, entrèrent dans le vif du sujet dès le coup d'envoi avec un jeu ouvert des deux équipes. L'équilibre des forces était parfait entre Tunisiens et Marocains.

Les Tunisiens avec Khazri -- qui fait quoi -- transparent ont donné l'impression de dominer les débats mais sans parvenir à inquiéter sérieusement leurs vis-à-vis regroupés et vigilants à l'image de Ben Attia, impérial face à Selliti et Khaoui inexistant. A la 12', le Maroc, fortement remanié par rapport à celui qui a battu le Cameroun, a failli ouvrir le score par Nasiri, mal à l'aise au milieu de terrain, Mériah et Ben Youssef balancèrent des balles vers Selliti ou Khazri très isolé. A la 20', après une attaque fort bien menée par Naguez, ce dernier servit Sassi qui temporise et rata une occasion en or pour ouvrir le score. Encore, l'arrière droit Naguez a eu l'opportunité pour inquiéter la défense marocine. Tout comme Khazri, qui joue les seigneurs, a eu l'opportuniste d'ouvrir le score pour la sélection tunisienne à la 31', mais il tira à côté. Mais celui qui rate encaisse. Le Maroc a profité de la lenteur de l'enrejeu tunisien à l'image de Sassi et Skhiri, pour menacer sérieusement l'arrière-garde tunisienne. Les Mrabet, Hamidi et Hadifi multiplièrent les assauts offensifs. Et à la 40', après un coup franc bien tiré par Ben Attia, Ben Mustapha n'a pu intercepter le tir du Marocain. Nasiri à l'affût n'a laissé aucune chance au gardien tunisien. Ce but est venu au mauvais moment pour le onze national.

Ascendant marocain

La seconde mi-temps a mis en évidence la supériorité des Marocains qui n'ont trouvé aucune difficulté pour imposer leur ascendant. Et Nasiri a failli doubler la marque mais son tir passa à côté. Encore, les visiteurs ont réédité leur menace. Azaro seul a eu une opportunité pour marquer. Le fléchissement physique ou incapacité de faire face aux Marocains, les Tunisiens avec Srarfi menèrent des attaques sporadiques pour égaliser. A la 65', Firas remplaça Sassi qui a manifesté son mécontentement (sic). Ils ont perdu leurs repères à l'image de Khazri devant les nombreuses initiatives des Marocains. A la 77', Azzaro a failli aggraver le score devant l'impuissance des Tunisiens à l'image de Khazri, complètement désabusé. L'on se demande pourquoi il n'a pas été remplacé. Trop confiants, les Marocains ont failli encaisser un but par Draguer mais il a raté la cage. En deux matches, l'équipe de Tunisie a manifesté trop de confusion et trop d'indiscipline tactique.