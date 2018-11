Tunisie: USM - Rompre avec la sinistrose !

Déplacement périlleux des camarades du capitaine Hichri, appelés à mettre les bouchées doubles pour espérer passer ce cap difficile sans dégâts.

Mais auront-ils les moyens et surtout le moral nécessaires pour tenir la dragée haute aux «Sang et Or» le moral au zénith? Conscients de la difficulté de la tâche qui les attend, Dridi et ses protégés ont minutieusement préparé ce rendez-vous important pour la suite du parcours.

Profitant de la trêve internationale, le coach usémiste, qui a disposé de la totalité de son effectif, a soumis ses joueurs à des séances d'entraînement quotidiennes au cours desquelles il a axé son travail essentiellement sur le volet technico-tactique, histoire de parfaire davantage les automatismes et remédier à certaines défaillances au niveau de la couverture, la relance et l'animation offensive qui pèche désormais par une lenteur préoccupante.

Deux tests ont ponctué aussi cette trêve, le premier à Tunis contre le CA, soldé par une défaite 0-2, le deuxième à Monastir contre le ST sanctionné par un nul, le but usémiste étant l'œuvre de l'excentré droit Arfaoui qui ne cesse de progresser. «Les deux tests contre le CA et le ST ont été très bénéfiques pour l'équipe qui ne cesse de s'améliorer bien que les résultats ne suivent pas», a précisé Dridi pour qui «le calendrier n'a pas été du tout clément avec l'équipe qui s'apprête à affronter un autre gros calibre de l'actuel exercice après l'ESS et le CSS... On n'a pas le choix, on doit respecter le tirage et essayer surtout de profiter de notre fraîcheur physique pour tenir la dragée haute à notre adversaire qui a le vent en poupe. Toutefois, et afin de faire face à ses manœuvres, le bloc et le contre seront notre arme dans cette confrontation à haut risque. Mes joueurs devraient l'entamer avec beaucoup de prudence et d'application pour ne pas encaisser un but précoce qui pourrait tout chambarder et, de surcroît, nous mettre en difficulté pour revenir dans le match... Ce sera difficile mais il faut oser pour espérer piéger un adversaire aux aguets... ».

Ben Saïd, bon pour le service...

Blessé au cours de l'entraînement il y a presque un mois, Ben Saïd, le premier gardien de but complètement rétabli, a déjà repris les entraînements et a même joué lors des deux tests contre le CA et le ST. Son retour sera d'un grand apport pour l'arrière-garde usémiste qui sera composée de Arfaoui, un jeune qui monte, sur le flanc droit alors que Ben Romdhane égal à lui-même animera le flanc gauche. La paire Hichri-Sdiri veillera au grain pour barrer la route aux redoutables attaquants espérantistes. Ce premier rideau appelé à ne pas laisser d'espaces sera renforcé par un deuxième composé de Sabbahi et Gbala qui auront pour tâche de bloquer la machine adverse et de l'empêcher de développer son jeu vers l'avant. Leur travail de sape sera fignolé par Messaïdi, très rapide quand il va en contre et Ben Hassine dont le jeu en mouvement permettra au duo d'attaque Kabbou et Amri, qui sera en ballotage avec Kouaté, de se démarquer pour prendre de vitesse l'arrière-garde adverse qui laissera certainement des espaces...

C'est avec un dispositif tactique compact qui tire sa force du bloc derrière et du contre devant que l'USM, avide de rachat, croisera le fer avec l'EST dans l'espoir de la freiner. Ce sera dur mais tout reste possible sur un match... bien que les rapports de force ne soient pas du tout équilibrés...

Formation probable

Ben Saïd (Jrad), Arfaoui (Mechmoun), Ben Romdhane, Hichri, Sdiri, Sabbahi, Gbala, Messaïdi, Ben Hassine (Mosrati), Amri (Kouaté) et Kabbou (Ragoubi).