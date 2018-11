Tunisie: Seïf Akremi et Mustapha Fethi dans le viseur

Seïf Akremi de retour ?

Le Club Africain voudrait aussi récupérer son ex-arrière gauche et capitaine du ST, Seïf Akremi. Pur produit clubiste, Akremi a par la suite réussi son passage chez les Bardolais ou il a hérité du brassard de capitaine. Ce faisant, selon certaines sources stadistes, les responsables du club bardolais seraient prêts à négocier le transfert de leur joueur vers le Parc A. Attendons voir.

Le torchon brûle encore!

Le torchon brûle encore entre le bureau directeur de Abdesslam Younsi et les partisans de Slim Riahi. Récemment, l'exécutif clubiste a réfuté les critiques faites à l'encontre de l'instance dirigeante du Club Africain et le comité provisoire qui avait assuré l'intérim après le départ de Riahi. Le comité directeur du CA a ainsi appelé à instaurer de nouvelles traditions comme une communication interactive entre les différentes tendances clubistes. L'exécutif clubiste insiste sur l'importance de « laver son linge sale en famille » et ne plus étaler la vie du CA sur les manchettes des médias, et ce, pour éviter de nuire à l'image du club. L'instance dirigeante a aussi salué l'initiative spontanée d'un certain nombre de fans qui se sont mobilisés en vue de porter assistance à leur club de cœur. Enfin, le bureau directeur a rappelé que le passif clubiste est estimée à 9 millions 700.000 dinars dont 5 millions doivent être remboursés avant le 9 décembre prochain. Il est aussi probable en ce sens que les montants définitifs soient légèrement revus à la hausse après jugements définitifs.