Tunisie: Le calendrier des examens arrêté

Toujours est-il que le ministère a, déjà, élaboré les calendriers de toutes les épreuves que les élèves auront à subir au cours de cette année scolaire 2018-2019.

Le ministère tient à préciser que ces calendriers ont été réalisés en collaboration avec les partenaires sociaux. En vérité, cette opération devrait relever, exclusivement, du ressort des autorités concernées. Pourtant, et, en dépit de la condescendance du ministère, la Fges serait en passe d'enfreindre ce consensus. C'est, justement, ce que le ministre de l'Education a précisé, dernièrement, en rappelant à qui de droit que le calendrier des examens est le résultat d'un accord commun qu'il faut honorer, faute de quoi, les mesures réglementaires appropriées seront prises.

La semaine bloquée du 3 au 8 décembre

C'est ainsi que pour le primaire, la période qui sera consacrée aux examens s'étale du 26 novembre au 8 décembre 2018. Les élèves de tous les niveaux passeront toutes les matières du programme officiel. Les journées des 13, 14 et 15 décembre seront consacrées à la remise des carnets de notes.

Les examens du deuxième trimestre sont prévus du 25 février au 2 mars 2019. Pour le troisième trimestre plusieurs dates ont été retenues. Concernant le déroulement des épreuves de fin d'année pour tous les niveaux, c'est la période qui va du 27 mai au 1er juin 2019.

Un programme précis a, également, été fixé pour le déroulement de la période restante. Du 10 au 15 juin on procédera à la correction et à la remise des copies aux élèves. Du 17 au 27 juin, se tiendront les conseils de classe. Et, c'est le 28 du même mois que les élèves recevront les carnets de notes. Le 29, tous les établissements scolaires pourront organiser la fête de fin d'année scolaire.

Quant aux collèges et lycées, les examens controversés se tiendraient, officiellement, du 26 novembre au premier décembre (sous forme de semaine ouverte) et du 3 au 8 décembre (sous forme de semaine bloquée). Tous les élèves sont tenus de subir ces épreuves au cours des mêmes échéances.

A partir du 2 janvier 2019, se dérouleront les conseils de classe.

Les examens du deuxième trimestre ont été fixés pour la période allant du 25 février au 2 mars (semaine ouverte) et du 4 au 9 mars (semaine bloquée). Les conseils sont prévus à partir du 1er avril.

Le calendrier des examens pour le troisième trimestre présente une configuration différente puisqu'il tient compte des examens nationaux pour certains niveaux

(neuvième et bac). Ainsi, les élèves de 7e, 8e de base, 1ère, 2e et 3e années secondaires subiront les épreuves de la semaine ouverte au cours de la période allant du 13 au 18 mai 2019. Les épreuves sous forme de semaine bloquée se dérouleront du 20 au 25 mai. Les conseils des 7es et des 8es auront lieu le 15 juin. Pour les autres niveaux, on prévoit les journées des 20 au 26 mai.

Un traitement particulier sera réservé aux élèves de neuvième. Ces derniers passeront, eux aussi, la semaine ouverte du 13 au 18 mai et la semaine bloquée du 20 au 25 mai. Les conseils de classe pour ce niveau sont programmés pour le 7 juin 2019.

S'agissant des élèves des classes terminales, il y aura, comme d'habitude, le bac blanc. Celui-ci est, d'ores et déjà, fixé pour les 16, 17, 18, 20, 21 et 22 mai. Les conseils de classe pour les élèves de quatrième secondaire se dérouleront les 30, 31 mai et le 1er juin.