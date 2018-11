Madagascar: Vohémar - Le port fonctionne normalement selon Betiana Bruno

Même si l'élévateur porte-container (un Reach Stacker de 45 tonnes) est en panne depuis plusieurs mois, le port de Vohémar n'est ni fermé, ni bloqué. C'est du moins la précision de Betiana Bruno, Président du Conseil d'administration de la SGPI, société gestionnaire du port de Vohémar. Et ce, en réponse à l'article que nous avons publié la semaine dernière.

Selon ses explications, Vohémar étant un port de cabotage, les opérations à l'international se font sur autorisation ou dérogation de l'APMF. Selon toujours le PCA de la SGPI, les matériels utilisés au sein du port sont conformes au cahier des charges. « Le Secrétaire Général du ministère des Transports était venu à Morondava et a reçu les explications techniques du DG de la SGPI. Le Directeur Général et ses techniciens sont descendus sur terrain pour vérifier la conformité des matériels existants au port, par rapport au cahier des charges » explique-t-il. En ajoutant que « le port fonctionne normalement et les débarquements et embarquements des caboteurs se font dans les règles de l'art. Les pétroliers arrivent sans problème à ravitailler la région en produits de toutes sortes ».

On rappelle que des usagers du port de Vohémar se sont plaints du dysfonctionnement provoqué par la panne de l'élévateur porte-container depuis des mois. Sur ce point, Betiana Bruno d'expliquer que des mesures ont été prises pour réparer la machine : « Un technicien responsable Kalmar de la zone Océan Indien a été dépêché à Vohémar du 20 au 25 octobre dernier. Après diagnostic, des pièces ont été commandées. Malheureusement, la législation bancaire interdit le transfert d'argent supérieur à 20 000 euros et il a fallu scinder la facture, et le fournisseur a mis du temps pour l'accepter. Les procédures sont en cours et les pièces seront disponibles à partir du 27 novembre prochain ». A noter selon toujours les explications du PCA que « le Reach Stacker tombé en panne n'est pas dans le cahier des charges ».Concernant son engagement politique, Betiana Bruno de préciser qu'il est membre du bureau politique de l'UNDD. On sait cependant qu'il a été nommé Sénateur sur le quota de l'ancien président de la République Hery Rajaonarimampianina, fondateur du HVM.